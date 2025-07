Balanço do semestre: projeto aprovado proíbe uso de animais em testes de cosméticos

No primeiro semestre de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3062/22 , que proíbe o uso de animais vertebrados vivos em testes de ingredientes ou de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

O texto, de autoria do Senado, foi enviado à sanção presidencial. O projeto foi aprovado com parecer favorável do relator, deputado Ruy Carneiro (Pode-PB).

A partir da publicação da lei, dados obtidos em testes com animais não poderão ser utilizados para autorizar a comercialização desses produtos ou de seus ingredientes.