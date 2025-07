Pedetista destaca cuidados e investimento no estádio municipal de Coronel Bicaco

Utilizando o espaço do grande expediente da última sessão ordinária, o vereador João Marques Brasil (PDT) comemorou a designação de uma pessoa para trabalhar na conservação e limpeza do estádio municipal de Coronel Bicaco.

O pedetista reiterou que o espaço público está sediando os treinos de uma escolinha de futebol. — Que este responsável dê vida ao estádio municipal. Que faça tudo o que precisa ser feito — ponderou.

O edil afirmou ainda que o projeto de melhorias do estádio municipal está sendo elaborado. — O recurso já está alocado — garantiu. Entre as obras previstas, destaque para a construção da nova copa, de banheiros novos e restauros nos vestiários.

