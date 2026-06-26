Qualidade do serviço prestado pela Amazonas Energia é tema de debate na Câmara

As comissões de Defesa do Consumidor; e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promovem, na próxima terça-feira (30), audiência pública para discutir a qualidade do serviço prestado pela concessionária Amazonas Energia S/A.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 14.

A audiência foi sugerida pelo deputado Fausto Jr. (União-AM).

Segundo o parlamentar, consumidores do Amazonas relatam com frequência interrupções no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio, o que tem provocado prejuízos à população e à economia. Fausto Jr. afirma ainda que os apagões recorrentes podem comprometer atividades do Polo Industrial de Manaus.

O deputado destaca que o problema persiste apesar das discussões já realizadas sobre o tema e das cobranças feitas aos órgãos responsáveis.