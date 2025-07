União Frederiquense empata sem gols com o líder do Gauchão A2

O União Frederiquense conseguiu segurar o ímpeto do Aimoré, e a partida, realizada na tarde de domingo (20/7), terminou empatada em 0 a 0. O time de São Leopoldo é o líder isolado do Gauchão A2 2025.

O resultado deixou o Leão da Colina com dez pontos e na 12ª posição da chave única. A equipe não possui mais chances de classificação à próxima fase e está livre do rebaixamento.

O União Frederiquense tem mais dois jogos. No dia 23 de julho, fora de casa, enfrenta o Internacional de Santa Maria. O confronto que encerra a participação do Leão da Colina na competição será diante do Gaúcho de Passo Fundo, no domingo (27/7), na Arena em Frederico Westphalen.

