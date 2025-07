Definido mais um classificado às quartas de final da Copa das Regiões 2025

A Associação Pinhalense confirmou sua vaga nas quartas de final da Copa das Regiões 2025 ao derrotar novamente o time do Toca e Sai de Seberi. O jogo, disputado na tarde de sábado (19/7), em Seberi, terminou com o placar de 2 a 0 para os visitantes.

O último classificado para a próxima fase da competição será conhecido no dia 26. O Rio-Grandense de São José do Inhacorá receberá o América de Santo Augusto. A equipe visitante poderá perder por até um gol de diferença, pois venceu a partida de ida por 2 a 0.

