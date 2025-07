Uma vitória coloca as Gurias do Yucumã na final do Gauchão Feminino Sub-20

Se vencerem o Grêmio na tarde de domingo (20/7), as Gurias do Yucumã estarão garantidas na decisão do Gauchão Feminino Sub-20 2025. A partida será realizada no distrito de São Pedro, em Tenente Portela, a partir das 15 horas.

Com três pontos ganhos, as rubro-negras ocupam a vice-liderança da chave única da competição. Se ocorrer um empate amanhã, o selecionado portelense precisará torcer que o Grêmio não derrote o Cruzeiro de Porto Alegre no duelo remarcado para o próximo dia 27.

Quatro clubes participam desta edição. Eles formam uma chave na primeira fase e se enfrentam em turno único. Os dois times com maior pontuação jogarão a final, enquanto as outras duas equipes disputarão o terceiro lugar.

