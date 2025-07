Jogo neste sábado define mais um classificado na Copa das Regiões 2025

Toca e Sai de Seberi e Associação Pinhalense se enfrentam na tarde deste sábado (19/7). O jogo de ida, ocorrido em Pinhal, acabou 4 a 2 para os donos da casa.

O confronto decisivo será disputado no Estádio Ponte Fortaleza, em Seberi, com início às 15 horas.

Desta partida sairá o sétimo classificado às quartas de final da competição organizada pela Primeira Liga.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.