Comissão aprova proposta de estímulo fiscal para pesquisa de ração sustentável

Câmara Há 46 minutos Comissão aprova projeto que obriga serviços de saúde a assegurar mamografia a mulheres com deficiência A Câmara analisa a proposta

Câmara Há 1 hora Hugo Motta e Davi Alcolumbre confirmam recesso parlamentar nas próximas duas semanas INI-TEXTO presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, divulgaram notas confi...