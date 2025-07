Lei cria rota turística em litoral de Santa Catarina

A Lei 15.166/25 criou a Rota Turística Costa Azul, no litoral norte de Santa Catarina. A norma teve origem no Projeto de Lei 2154/22, de autoria do deputado Rodrigo Coelho (Pode-SC), aprovado na Câmara e no Senado.

A intenção é estimular o desenvolvimento do turismo nos municípios de Barra Velha, Balneário Piçarras, Penha e Navegantes, que passam a compor a rota.

A lei define que a Rota Turística Costa Azul será focada em diversos segmentos, incluindo:

Turismo de praia

Esportes náuticos

Turismo cultural

Turismo histórico

Turismo religioso

Turismo gastronômico

Turismo de natureza

Municípios que venham a ser criados por desmembramento ou fusão dessas quatro cidades também poderão ser incluídos na rota.

A estruturação, gestão e promoção dos atrativos turísticos da região deverão contar com o apoio de programas oficiais destinados ao fortalecimento da regionalização do turismo.