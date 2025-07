Santa Catarina chega à marca histórica de 1 milhão de cirurgias realizadas

Fotos: Jonatã Rocha / SECOM

“É um sonho que está sendo realizado. Eu nem acreditei quando me ligaram, achei que era mentira, finalmente vou viver sem dor, eu sabia que agora seria rápido com este governo”, conta emocionado, Marco Antonio Silveira, 47 anos, morador de Santo Amaro da Imperatriz, paciente número 1 milhão que realizou a cirurgia de quadril, nesta semana, no Hospital Governador Celso Ramos, pelo programa de Cirurgias Eletivas do Governo do Estado.

Ele entrou na fila pelo procedimento em janeiro de 2021, mas convivia com a dor desde os sete anos, quando sofreu uma queda de bicicleta e teve um desgaste no osso. De lá para cá, foram muitos tratamentos e em 2020 o médico disse que ele precisava realizar a cirurgia, foi quando Marco entrou para a fila de espera. Há cerca de 10 dias, quase sem esperanças, finalmente recebeu a ligação que tanto esperava: “Sua cirurgia está marcada, tudo certo para fazer o procedimento?”



“Foi muito gratificante, estou muito feliz, enfim vou poder me recuperar logo e voltar a fazer todas as atividades que eu tanto gosto”, comemora Marco.

Em dois anos e meio, o Estado realizou 650 mil procedimentos eletivos e 360 mil emergenciais, chegando a marca histórica de 1 milhão. Diminuindo o sofrimento das pessoas e devolvendo qualidade de vida, foi o maior investimento em Saúde já realizado pelo Estado com aporte de R$ 6,5 bilhões.

“Eu tenho muito orgulho de ser governador de Santa Catarina e poder participar deste momento histórico. Botamos dinheiro onde era prioridade e este é o resultado. Agora vamos continuar com obras, cirurgias e agilizando exames”, destaca o governador Jorginho Mello.

Ações do Estado contribuíram para o aumento de cirurgias

Iniciativas como a criação da Tabela Catarinense, as habilitações estaduais de especialidades de alta complexidade, os investimentos nas estruturas dos hospitais, aumento na produção dos hospitais próprios e a parceria com instituições privadas foram algumas das ações que estão fazendo com que Santa Catarina siga avançando no cuidado e atenção com o bem mais precioso das pessoas, a saúde.

Para se ter uma ideia, os procedimentos eletivos com internação tiveram um salto de 92% em relação ao ano de 2022. De janeiro a junho deste ano foram realizados 83.471 mil procedimentos, enquanto no mesmo período de 2022, foram 43.462 mil.

“A saúde das pessoas é a nossa prioridade e por determinação do governador Jorginho Mello estamos avançando e trabalhando em várias frentes, nosso objetivo é diminuir o tempo de espera para os procedimentos eletivos para que nenhum catarinense espere anos para realizar uma cirurgia independentemente de qual seja a especialidade. Além dos hospitais públicos, também buscamos parcerias com a iniciativa privada, como aconteceu com o hospital Baía Sul em Florianópolis e o hospital São Miguel em Joaçaba. É importante destacar que nós não contabilizamos pequenas cirurgias como acontecia em anos anteriores, se fizéssemos isso o número seria muito maior”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

