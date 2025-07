Tuvis define planos de expansão internacional

Tuvis, empresa israelense-brasileira que já está presente em quase todos os maiores bancos do Brasil e em diversos outros países, começou oficialmente a sua expansão para os Estados Unidos, algo que já está em planejamento há anos.

A startup vem para sanar a dor das empresas relacionadas à segurança e compliance dentro de aplicativos de mensagem, como WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal, Line, WeChat, Microsoft Teams, Google Meet e outras. Para isso, a Tuvis oferece uma rede de cobertura de diversas integrações e conjunto de canais.

“Isso capacita as empresas a se envolverem efetivamente com clientes e parceiros em suas plataformas preferidas, mantendo os mais altos padrões de segurança e conformidade, uma capacidade particularmente vital à medida que diversos avanços tecnológicos acontecem", diz Deborah Palacios Wanzo, CEO da Tuvis.

A dedicação da Tuvis à cibersegurança e compliance inclui a entrega contínua de recursos avançados projetados para lidar com o dinâmico cenário de ameaças digitais e os complexos ambientes regulatórios. Com base em suas soluções, que incluem prevenção de perda de dados (DLP) alimentada por IA e arquivamento abrangente de mensagens, a Tuvis ajuda as empresas a gerenciar proativamente os riscos e garantir a adesão aos padrões globais (como GDPR, FINRA e HIPAA).

De acordo com a CEO, a empresa já nasceu internacional, por ter os dois fundadores sendo de países diferentes, sendo de Israel e do Brasil, decidiram começar a vender no Brasil. Essa decisão foi tomada porque, quando a Tuvis foi criada, a solução era focada em WhatsApp e as empresas brasileiras são umas das que mais usam o aplicativo hoje, já que 8 em cada 10 usuários preferem realizar negócios pelo WhatsApp.

“Logo depois de começarmos a Tuvis, já começamos a expandir as integrações, tanto de canais quanto de segurança e compliance. Atualmente, temos soluções para mais de dez canais e estamos presentes em mais de 35 países. Com esse crescimento, o próximo passo foi conquistar o mercado americano”, diz.

Assim, todo o time da empresa começou a focar no mercado estadunidense. “A primeira coisa que fizemos foi a integração com o Signal e iMessage, que são os aplicativos de mensagem não oficiais mais utilizados nos Estados Unidos, inclusive pelo governo americano”, diz Ron Korland, CTO da Tuvis.

Para Korland, que foi o principal desenvolvedor da solução e o líder técnico à frente de todas as inovações e integrações, quanto mais canais a Tuvis atender, melhor é o portfólio para poder atender cada vez mais todos os mercados. “Sempre tivemos a intenção de nos expandir e atender cada vez mais países. Os Estados Unidos sempre foi um dos objetivos e fico muito feliz de ver isso se tornando realidade”, diz.

Além das integrações e expansão da solução tecnológica, uma das ações realizadas pela Tuvis para apresentar a solução de segurança, com foco em evitar o vazamento de dados, garantindo o registro, a governança e a auditoria de mensagens, foi a participação da empresa como patrocinadora em três eventos que aconteceram no país.

“Este ano, foi a primeira vez que patrocinamos algum evento fora do Brasil e já começamos com três eventos incríveis nos Estados Unidos. O primeiro foi CPX, evento realizado pela Checkpoint, que é nossa parceira tecnológica. Também patrocinamos o XLoD Global, na edição de Nova Iorque, para falarmos de governança e compliance e, por fim, patrocinamos o maior evento de cibersegurança do mundo: RSAC Conference, que acontece em São Francisco”, diz Deborah.

De acordo com a CEO, esses foram momentos essenciais para entender o mercado e melhorar a estratégia para a expansão comercial nos Estados Unidos. “Agora, estamos definitivamente prontos para atender as dores das empresas americanas”, diz.

Sobre a Tuvis

A Tuvis é uma empresa israelense, com subsidiárias estabelecidas no Brasil, Israel e Estados Unidos e uma presença mais ampla em mais de 35 países, que capacita centenas de empresas em todo o mundo, incluindo grandes organizações como Petrobras, Pinterest e HDI Seguros, a usar plataformas de mensagens instantâneas e colaboração com segurança, eficiência e em compliance.