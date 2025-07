Palmeira das Missões recebe nova Unidade Básica de Saúde

Nessa sexta-feira (18), foi divulgado ao recebimento de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Palmeira das Missões. Segundo informações, essa nova UBS será construída na divisa do território Solar das Missões e Bairro Portela, vai beneficiar estas duas regiões e o Loteamento Umbu.

A nova unidade será do modelo 1, com uma área de até 389.79 m², sendo financiada pelo Novo PAC, do Governo Federal. Essa unidade irá aliviar a demanda do Centro Social Urbano (CSU), que atenderá as áreas dos bairros Batista, Passo D'Areia e Habitar Brasil.

Também no mesmo anuncio, foi contemplado o recebimento de kits de equipamentos para estruturação dos Pontos de Telessaúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), visando a operacionalização da ação estratégica SUS Digital – Telessaúde, na atenção primária à saúde, por meio da adequação e modernização dos estabelecimentos para a realização de teleconsultas assistidas. Os equipamentos poderão incluir notebook, televisor, webcam, entre outros.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp