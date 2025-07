Secretaria da Saúde e Federação das Apaes discutem ampliação de serviços para pessoas com deficiência intelectual e autismo

Foto: Divulgação Ascom/SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, o presidente da Federação das APAEs de Santa Catarina, Osmar Minatto, e representantes de ambas as instituições se reuniram na quarta-feira, 16, na Secretaria de Estado da Saúde (SES), em Florianópolis, para tratar da ampliação do acesso aos serviços destinados a pessoas com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante o encontro, foram debatidos os impactos da nova norma técnica da SES, além de estratégias conjuntas para garantir a continuidade e a qualidade do atendimento a esse público em Santa Catarina. A reunião abordou ainda temas como a importância de uma equipe mínima para assegurar o cuidado adequado e a estimulação precoce, bem como alternativas para apoiar municípios que buscam assistência ou possuem fila de espera e carecem de expansão.

Santa Catarina é referência nacional em repasses direcionados ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. O teto mensal destinado aos serviços ultrapassa os R$ 3 milhões, somando recursos do Fundo Estadual e investimentos federais (R$ 1,2 milhão).

“Anualmente, revisamos os tetos de serviços conforme a ampliação do atendimento, buscando maior cobertura e a redução de filas. Só em 2024, destinamos R$ 300 mil a mais para essas instituições. Nosso compromisso é fortalecer essa rede de cuidado especializada”, destaca o secretário Diogo Demarchi.

O Estado também se destaca pelo cofinanciamento de serviços essenciais prestados por instituições como as APAEs e as Associações de Amigos do Autista (AMAs). Atualmente, são 143 serviços credenciados, sendo 136 vinculados às APAEs e contemplados com recursos públicos.

Neste ano, duas novas unidades da APAE passaram a integrar a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), uma em Balneário Rincão, no Sul do estado, e outra em Irineópolis, no Planalto Norte.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]