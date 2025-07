Roadcard é a 1ª homologada a pagar Vale-Pedágio por leitura de placa

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) homologou a Roadcard como a primeira operadora autorizada a implantar o novo modelo do Vale-Pedágio Obrigatório (VPO), que passa a utilizar leitura automática de placas (OCR) como forma de identificação do veículo e liberação do pagamento.

O novo sistema beneficia especialmente os caminhoneiros autônomos, que poderão receber o VPO sem a necessidade de TAGs. A solução será utilizada exclusivamente para o recebimento do vale-pedágio, e sem custo para o caminhoneiro que optar por essa modalidade.

“A aprovação do novo modelo do Vale-Pedágio Obrigatório pela ANTT representa um avanço importante para os caminhoneiros autônomos, pois garante que haja um meio de pagamento disponível para recebimento para aqueles que não têm TAGs em seus caminhões”, explica Felipe Dick, CEO da Roadcard.

A Roadcard será a primeira a viabilizar esse modelo com leitura automática de placas, de forma exclusiva para o recebimento do Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) — e, o mais importante: sem custo para o caminhoneiro que optar por não utilizar TAG.

“Isso reforça nosso compromisso com a liberdade de escolha. O caminhoneiro decide como prefere receber seu vale-pedágio. Continuaremos operando com todas as TAGs parceiras e seguimos abertos a novas parcerias, sempre buscando mais conveniência e eficiência para quem transporta o Brasil”, diz o CEO. “A Roadcard nasceu para simplificar a vida do caminhoneiro, e é com esse propósito que seguimos desenvolvendo soluções com foco na segurança e autonomia da sua jornada”, completa.

A implantação do novo modelo será viabilizada em parceria com a MeuPedágio.com, plataforma homologada e agnóstica que lidera a integração entre concessionárias, operadoras de VPO, entidades governamentais e sistemas fiscais. Com sua infraestrutura escalável, a MeuPedágio.com atua na interoperabilidade do sistema e possibilita a operação para os agentes envolvidos na cadeia do transporte rodoviário.

Com essa parceria, a Roadcard reforça seu propósito de oferecer liberdade de escolha ao caminhoneiro, oferecendo todas as formas possíveis de recebimento dos pagamentos relacionados à contratação de frete — incluindo o VPO.

Sobre a Roadcard

A Roadcard foi uma das primeiras Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete (IPEF) do Brasil e é uma das líderes em gestão de pagamentos no Transporte Rodoviário de Cargas. Sua Solução Pamcard inclui vale-pedágio, vale-combustível e gestão de despesas, oferecendo soluções operacionais e para a conformidade regulatória de transportadoras e embarcadores.

Mais informações em: https://roadcard.com.br





Sobre a MeuPedágio

A MeuPedágio.com é uma plataforma digital de soluções de automação e gestão para o setor de pedágios e transporte rodoviário de cargas. Atua como hub tecnológico entre concessionárias, operadoras de Vale-Pedágio, embarcadores e órgãos reguladores. Sua solução integra o pagamento, emissão e conciliação de Vale-Pedágio digital, oferecendo soluções operacionais, conformidade legal e ampla interoperabilidade para todos os envolvidos na cadeia logística.

Mais informações em: https://meupedagio.com