Setor financeiro diz estar pronto para IA, mas seus dados contam outra história

NOVA YORK, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Indicium , consultoria global especializada em dados e IA, acaba de divulgar os resultados do Relatório de Maturidade em IA 2025 . O estudo mostra uma realidade preocupante: embora o setor financeiro esteja pronto para escalar o uso de inteligência artificial, ainda enfrenta sérios desafios de base, especialmente em qualidade de dados e modernização da infraestrutura.

Apesar do entusiasmo, muitos projetos são travados por sistemas legados e arquiteturas de dados que não atendem aos requisitos técnicos para IA, como integração entre plataformas, processamento em tempo real e confiabilidade dos dados. Para destravar valor real com IA, o setor precisa avançar em direção a uma base de dados mais moderna, precisa e escalável.

O relatório é baseado em entrevistas com cerca de 700 profissionais de TI de empresas com mais de 1.000 funcionários, abrangendo setores como finanças, saúde, varejo e manufatura. A seguir, alguns dos principais destaques da pesquisa:

Sistemas de dados desatualizados

52% dos profissionais de TI em empresas de serviços financeiros afirmaram que a infraestrutura de dados estava desatualizada ou obsoleta antes de iniciarem um esforço de modernização dos sistemas — um percentual superior ao de empresas de outros setores, onde 44% dos profissionais de TI também apontaram a necessidade de atualização da infraestrutura de dados.



Infraestrutura de dados como pré-requisito para IA

72% dos profissionais de TI em empresas de serviços financeiros afirmaram que o principal objetivo de suas iniciativas de modernização de sistemas era preparar os dados para uso em ferramentas e aplicativos de IA. O mesmo percentual também destacou a melhoria na integração de dados entre plataformas como meta central.



De forma semelhante, entre empresas de outros setores, 70% apontaram a preparação dos dados para IA como prioridade e 65% citaram a integração entre plataformas.

Apesar disso, 44% dos profissionais de TI em serviços financeiros disseram estar, no máximo, “moderadamente preparados” para usar seus dados com ferramentas de IA antes da modernização. Outros 46% declararam estar despreparados devido a problemas de qualidade e governança de dados.



Entre os profissionais de outros setores, 48% também se disseram apenas moderadamente preparados e 40% apontaram falta de qualidade e governança como barreiras.

IA ganha terreno nas operações do setor financeiro

67% dos profissionais de TI em empresas de serviços financeiros afirmaram já ter soluções com IA em produção em vários departamentos, enquanto 32% estão em fases piloto ou experimentais. Além disso, 59% utilizam IA para automação de processos administrativos (como operações de Finanças e RH), e 56% aplicam IA na governança e gestão da qualidade dos dados.



Em comparação, 61% dos profissionais de TI em empresas de outros setores afirmaram ter soluções com IA em produção em vários departamentos, com 33% ainda em fase piloto ou experimental. Nesses setores, 59% também utilizam IA para governança e qualidade de dados.

Quando projetam os próximos dois a três anos, 74% dos profissionais de TI em serviços financeiros estão focados em escalar rapidamente iniciativas de IA orientadas por dados em diversos departamentos. Além disso, 68% planejam aplicar IA em funções específicas do negócio. Esses números superam os de outros setores, nos quais 66% visam escalar a IA em toda a organização e 62% miram aplicações em áreas selecionadas.



Treinamentos e parcerias como aceleradores

70% dos profissionais de TI em empresas de serviços financeiros afirmaram que o aprimoramento do treinamento interno aceleraria os esforços de modernização de dados e adoção de IA.



Além disso, 46% destacaram a importância de uma colaboração mais eficiente com parceiros e fornecedores externos. Em outros setores, 62% dos profissionais de TI apontaram a melhoria do treinamento como fator-chave, enquanto 47% destacaram o papel das parcerias externas.

“O estudo confirma o que temos visto no mercado: qualidade dos dados e sistemas modernos são a base do sucesso com IA”, afirma Matheus Dellagnelo, CEO da Indicium. “As empresas estão prontas para adotar IA, mas esbarram em sistemas legados. Uma fundação de dados sólida destrava avanços reais, acelera o impacto da IA e fortalece a competitividade. Quem investe em modernização hoje está mais preparado para gerar valor com IA agora e no futuro.”

