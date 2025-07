União Frederiquense empata com o lanterna do Gauchão A2 2025

Jogando em casa, o União Frederiquense não conseguiu superar o Real SC – último colocado na tabela de classificação da primeira fase do Gauchão A2 2025. A partida disputada na noite de quarta-feira (16/7) terminou com o placar de 1 a 1.

Com o empate, o Leão da Colina chegou a nove pontos e ocupa a 12ª posição na chave única. Matematicamente, há chances remotas de classificação à fase seguinte da competição estadual. No entanto, para que isso ocorra, o time precisa vencer os confrontos restantes e ainda torcer por uma combinação improvável de resultados paralelos. O oitavo lugar atualmente é o Novo Hamburgo – que soma 18 pontos.

Na rodada 13, o União Frederiquense viaja até São Leopoldo para enfrentar o Aimoré – líder da tabela de classificação. O jogo acontecerá no domingo (20/7), às 15 horas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.