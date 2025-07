Jayme Campos critica tarifa dos EUA e cobra resposta diplomática do Brasil

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (16), o senador Jayme Campos (União-MT) criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Para o senador, a medida é "desproporcional" e prejudicial à economia brasileira, especialmente para o setor do agronegócio.

Citando dados da Fundação Getulio Vargas (FGV), o parlamentar destacou que a nova política tarifária pode causar uma retração de até 0,41% no PIB brasileiro e queda de 75% nas exportações de alimentos para os norte-americanos.

— Os Estados Unidos responderam por 12% das nossas exportações e cerca de 15,5% do total das importações brasileiras. É irracional que se penalize de forma tão dura uma relação comercial construída com base na confiança mútua e no respeito às regras multilaterais. A própria Justiça americana já reconheceu, em casos semelhantes, que o abuso desse dispositivo excede os poderes legais do Executivo e fere a separação dos Poderes, consagrada na Constituição americana — afirmou.

O senador também relatou prejuízos enfrentados por produtores do Mato Grosso desde o anúncio da medida. Ele citou a queda nos preços da arroba do boi e do milho, ressaltando a dificuldade logística enfrentada pelo estado para escoar a produção. Jayme Campos defendeu o uso da diplomacia, mas destacou a necessidade de uma defesa firme da soberania nacional e da economia brasileira.

— É imperativo que o Brasil assuma uma postura firme e estratégica. O enfrentamento desse tarifaço não deve ser isolado. É necessário buscar uma coalizão internacional com os demais países afetados, sobretudo na Organização Mundial do Comércio. Não podemos permitir que regras consolidadas há décadas sejam atropeladas por interesses casuísticos de curto prazo — declarou.