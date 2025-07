Usina de biometano anuncia R$ 120 milhões em investimentos no Estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e o Grupo Reiter, composto pelas marcas Estancia Del Sur, de atividade agropecuária, Reiter Log, de soluções logísticas, e Geo Del Sur, joint venture focada na produção de biometano e biofertilizantes, anunciaram nesta quarta-feira (16/7) a instalação de uma usina de biometano em Capão do Leão, região sul do Estado. A iniciativa integra as ações do Empreender RS, lançado neste mesmo dia, que tem por objetivo o estímulo do desenvolvimento econômico gaúcho. A planta será construída em uma área de 100 hectares e tem expectativa de iniciar as operações em 2027, com capacidade produtiva inicial de 400 mil metros cúbicos de biometano por mês.

“O anúncio de um investimento como esse, em uma usina de biometano, é um exemplo claro de como estamos criando as condições para que o Rio Grande do Sul avance na nova economia, com sustentabilidade, inovação e geração de valor. Isso não acontece por acaso. Faz parte de um esforço estratégico, planejado e articulado, dentro do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. O Empreender RS nasce exatamente para conectar essas iniciativas, incentivar setores estratégicos e garantir que o Estado esteja preparado para atrair e viabilizar empreendimentos com esse perfil”, afirmou o governador Eduardo Leite.

"É um processo importante, que consolida o movimento do Estado em direção à transição energética, uma prioridade do Estado, que se enquadra nos habilitadores ambientes de negócios e recursos naturais do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. Uma usina à base de energia renovável evidencia que esse projeto de Estado está sendo cada vez mais materializado em entregas concretas e responsáveis que se refletem em geração de emprego e renda para os gaúchos", afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

No ato, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) realizou a entrega de duas Licenças Prévias (LPs) referentes ao empreendimento, mas com atividades distintas: criação de bovinos confinados e produção de biogás. A licença prévia emitida para a empresa Geo Del Sur Biogás tem foco na produção de biogás e fertilizantes orgânicos (digestato) a partir dos resíduos gerados pela criação de animais. A planta de biogás terá capacidade mensal para produzir até 800 mil metros cúbicos de biometano e 24 mil metros cúbicos de organogeo, contando com processos de biodigestão, dessulfurização, compressão do biogás, geração de energia elétrica para autoconsumo e fertirrigação. Esta LP também tem validade de cinco anos, até julho de 2030, e estabelece medidas de controle ambiental, como impermeabilização de áreas de processamento e prevenção de vetores ou patógenos.

Já a LP concedida à empresa Estancia Del Sur prevê a criação de até 12 mil bovinos na área delimitada por duas poligonais — uma para criação e outra para acesso. Esta LP tem validade de cinco anos, até maio de 2030, e aprova a localização e concepção do projeto. O próximo passo será a solicitação da Licença de Instalação (LI), que deverá detalhar os aspectos técnicos e ambientais da execução da atividade. O projeto está instalado em uma área total de 83 mil metros quadrados (m²), com área útil prevista de 32.386,54 m².

Desenvolvimento sustentável

O presidente da Fepam, Renato Chagas, ressalta que a emissão das licenças demonstra o comprometimento da Fepam com o desenvolvimento sustentável, aliando a produção agropecuária com tecnologias de geração de energia limpa e reaproveitamento de resíduos orgânicos, sempre respeitando a legislação ambiental vigente. O próximo passo será a solicitação da Licença de Instalação (LI), que deverá detalhar os aspectos técnicos e ambientais da execução da atividade.

“A Estancia Del Sur planta o milho, o boi come a silagem, e o esterco é levado a um biodigestor. Aí entra a Geo Del Sur, que vai utilizar este resíduo para gerar o biometano usado para abastecer os caminhões da Reiter Log e o fertilizante, que volta para a plantação de milho da Estancia Del Sur e de outras fazendas da região. É um projeto de economia circular perfeito que conecta três empresas do grupo”, explica o diretor-presidente da Reiter Log e da Estancia Del Sur e Fundador da Geo del Sur, Vinícius Reiter Pilz.

O empreendimento é resultado de uma joint venture entre a Estancia Del Sur, empresa agropecuária do grupo, e a Geo Biogás & Carbon, formando a Geo Del Sur. A nova usina utilizará resíduos orgânicos provenientes da produção agropecuária da própria Estancia Del Sur como matéria-prima para geração de biometano para caminhões 100% a gás da Reiter Log, empresa referência em soluções logísticas e de biofertilizantes.

Texto: Ascom Sedec

Edição: Secom