Rede Ritz observa alta de reservas para estrangeiros

Dados noticiados pela CNN Brasil, de acordo com o Plano Nacional de Turismo (PNT), informam que, de janeiro a abril de 2025, o Brasil recebeu 4,4 milhões de turistas estrangeiros, registrando um recorde de entrada de visitantes internacionais. Esse é o melhor desempenho desde o início da série histórica, em 1970, e já corresponde a 64% da meta anual de 6,9 milhões definida pelo PNT.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o fluxo internacional cresceu 51%. Somente em abril, o país recebeu 686.239 visitantes de fora, número 72% superior ao registrado no mesmo mês de 2024.

Pietro Coelho, sócio-diretor da Rede de Hotéis Ritz, afirma que a alta registrada em janeiro e abril deste ano impacta diretamente as unidades da rede, especialmente em destinos com forte apelo internacional. “Comparado ao mesmo período do ano anterior, houve aumento significativo na diária média (ADR) e na receita por apartamento disponível (RevPAR). Essa retomada tem gerado resultados consistentes, com reflexos diretos na empregabilidade e nas operações das unidades da rede”, evidencia.

O Ritz Lagoa da Anta e Ritz Suites, ambos localizados em Maceió, têm recebido maior número de reservas e vêm passando por retrofits, com o objetivo de elevar o padrão de hospedagem.

Segundo o profissional, houve um aumento no número de visitantes vindos da América Latina, com destaque para argentinos, chilenos e uruguaios, além de um fluxo crescente de europeus, especialmente de Portugal, Alemanha e França.

“Observamos uma maior movimentação nas reservas, com crescimento nas buscas e nas estadias de hóspedes estrangeiros em nossas unidades. Vale destacar que o perfil predominante são casais e famílias que vêm em busca de lazer e experiências à beira-mar, com interesse por gastronomia local e atividades de bem-estar”, detalha.

Para receber os novos visitantes, Pietro explica que a rede tem investido na capacitação das equipes, com foco em atendimento bilíngue, hospitalidade multicultural e personalização dos serviços.

“Na unidade de Barra de São Miguel, estado de Alagoas, por exemplo, a estrutura foi pensada para proporcionar uma imersão na cultura local. Oferecemos experiências com nativos, passeios guiados e atividades que buscam conectar o hóspede à gastronomia, à música e às tradições da região. Também fizemos investimentos em materiais informativos em diversos idiomas, cardápios adaptados e concierge especializado”, reforça.

O especialista também destaca o turismo de luxo e o ecoturismo, que têm ganhado cada vez mais força entre os estrangeiros, especialmente os europeus. Outro nicho que mantém o mercado internacional aquecido, segundo Pietro, é o turismo de negócios e eventos, que exige uma estrutura hoteleira com salas de convenções e serviços extras, fator que pode atrair o público corporativo internacional.

“Esses segmentos representam importantes oportunidades de crescimento. Nosso objetivo é oferecer experiências que conectem o viajante internacional ao melhor do Brasil. Assim, nossa ideia é seguir investindo em estrutura, atendimento, experiências wellness e gastronomia, a fim de transformar estadias em experiências memoráveis”, completa.

Para mais informações, basta acessar: www.ritzbsm.com.br