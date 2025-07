Enzo Lopes vence etapa e acirra disputa do Arena Cross

A terceira etapa do Arena Cross Brasil foi realizada no sábado (12), em Jundiaí (SP), com arquibancadas cheias e disputas intensas nas baterias de todas as categorias. O evento também marcou a estreia do formato Triple Crown na categoria PRO e contou com uma das maiores pistas da história da competição, com 480 metros de extensão e seis curvas, projetada pelos britânicos Justin Barclay e Alfie Smith.

Além das corridas, o evento movimentou a economia local e promoveu ações sociais por meio da arrecadação de donativos. Os ingressos se esgotaram rapidamente, repetindo o padrão de sucesso das edições anteriores na cidade.

Nas pistas, Ben Sagae (50cc) e Lorenzo Ricken (65cc) venceram novamente e se aproximam dos títulos em suas categorias. Na AX2, Gage Linville foi o vencedor, tornando-se o terceiro piloto diferente a conquistar uma etapa nesta temporada. Essa categoria também segue aberta com apenas dois pontos separando líder e vice-líder.

Na categoria PRO, Dean Wilson venceu a primeira bateria, mas Enzo Lopes conquistou as duas seguintes e garantiu a vitória geral da etapa. “Eu estava me sentindo muito bem e sabia que seria difícil, mas felizmente tudo deu certo”, declarou Enzo após a prova.

Com os pontos da Super Pole, Enzo reduziu para dois pontos a diferença em relação a Wilson na classificação geral. A decisão do título será no dia 23 de agosto, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.