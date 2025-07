Omnibees amplia acesso a hotéis com integração ao SAP Concur

A Omnibees anuncia a integração de sua base de hotéis à plataforma SAP Concur, sistema global voltado à solicitação de viagens e gestão de despesas corporativas. Empresas que utilizam o módulo Travel da ferramenta passam a ter acesso direto ao inventário da Omnibees, que reúne mais de 9.500 hotéis no Brasil.

A integração permite que as reservas sejam feitas diretamente no SAP Concur, com acesso a tarifas públicas e a condições corporativas previamente negociadas. A iniciativa está em linha com o escopo da Vertical Buyers, unidade criada para atender empresas e Travel Management Companies (TMCs) com soluções voltadas ao mercado de viagens corporativas.

Patricia Thomas, diretora de vendas na Vertical Buyers da Omnibees, destaca que a integração amplia a oferta de hotéis, seja de grandes redes ou independentes, e com isso reduz as reservas offline. “Estamos incentivando a digitalização das reservas com foco em simplificar o processo. Para o viajante, isso pode se traduzir em uma experiência de reserva mais fluida, em que ele pode consultar tarifas e disponibilidade em tempo real, com confirmação imediata”.

A diretora de vendas acrescenta que, para as empresas, o ganho está no fortalecimento da governança, já que todo o processo ocorre de forma automatizada e em conformidade com as políticas de viagem estabelecidas.

Thomas aponta que, com a parceria, os hotéis parceiros passam a ter acesso a um canal de distribuição conectando-se a grandes empresas nacionais e globais que utilizam o SAP Concur.

“A principal funcionalidade é a possibilidade de ampliar a oferta e disponibilidade para geração de reservas de forma sustentável. O processo foi desenhado para ser ágil: por meio do nosso Channel Manager, o hotel pode disponibilizar suas tarifas negociadas com facilidade, ganhando visibilidade e acesso a um dos maiores ecossistemas de viagens corporativas do mundo”, declara a executiva.

O segmento de viagens corporativas no Brasil alcançou um recorde de faturamento em 2024 de R$ 13,5 bilhões. Os dados, divulgados pelo Ministério do Turismo, são da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (ABRACORP), que analisou 11 atividades do setor. O segmento hoteleiro registrou ganhos de R$ 3,9 bilhões, alta de 42% em relação a 2019, ano anterior à pandemia de Covid-19.

Soluções tecnológicas na gestão de viagens corporativas

Segundo a diretora de vendas na Vertical Buyers da Omnibees, a integração entre a Omnibees e a SAP Concur busca acompanhar a tendência de uso de inteligência artificial (IA) generativa no segmento de viagens de negócios. Para ela, a eficácia das ferramentas de IA, como o assistente Joule da SAP Concur, depende fundamentalmente da qualidade e da amplitude dos dados consumidos.

“Ao fornecer um inventário de hotéis amplo e em tempo real, a Omnibees possibilita que a inteligência artificial tenha acesso a informações precisas, podendo contribuir para que a experiência do viajante seja mais inteligente e intuitiva”, pontua a profissional.

A executiva da Omnibees acredita que a evolução do ecossistema de viagens corporativas pode avançar com o uso de dados inteligentes e plataformas integradas. “A tendência é a consolidação de plataformas que ofereçam cada vez mais uma experiência marcada pela fluidez e pela inteligência com uma jornada unificada, da reserva ao pagamento”, afirma.

Para a especialista, a IA terá papel central nesse processo. “A tecnologia atuará como uma facilitadora, permitindo que as decisões sejam mais estratégicas e baseadas em dados. O resultado será um ecossistema mais eficiente, onde o orçamento de viagem é otimizado e direcionado para gerar o máximo de valor e oportunidades de negócio para as empresas”.

De acordo com Thomas, a Vertical Buyers tem duas frentes prioritárias de atuação como foco para continuar a resolver desafios relevantes para o mercado corporativo e TMCs. Segundo ela, a primeira é a otimização do segmento de grupos.

“Sabemos que as reservas para grupos ainda envolvem muitos processos manuais. Nosso objetivo é trazer essa operação para o ambiente digital, oferecendo uma solução que simplifique a gestão e a negociação, para gerar mais eficiência e controle para hotéis, TMCs e clientes”, revela Thomas.

A segunda frente é a evolução dos processos de pagamento por meio da Bee2Pay, solução de Cartão Virtual (VCN) da Omnibees. “Cada transação utiliza um número de cartão único, o que tem como objetivo aumentar a segurança e a rastreabilidade, reduzir a complexidade administrativa e os custos associados ao faturamento tradicional”, finaliza.

Para saber mais, basta acessar: https://omnibees.com/