Mielodisplasia: doença silenciosa pode evoluir para leucemia

Muzzi destaca, ainda, que a identificação da doença é feita por meio de exames laboratoriais, como o hemograma, e de procedimentos específicos, como a biópsia da medula óssea. “O tratamento varia de acordo com a gravidade do caso e pode incluir transfusões de sangue, medicamentos imunomoduladores, agentes hipometilantes e, em casos selecionados, o transplante de medula óssea — única alternativa de cura para a mielodisplasia”, conclui.

De acordo com uma publicação do ScienceDirect, houve um aumento de 117,8% nos diagnósticos de Síndrome Mielodisplásica (SMD) no Brasil, de 450 casos em 2014 para 980 casos em 2023. Em se tratando da distribuição por sexo, em 2023, 54,1% dos casos diagnosticados eram homens (530 casos) e 45,9% eram mulheres (450 casos). O diagnóstico precoce é fundamental para melhorar a qualidade de vida e retardar, ou até evitar a progressão para leucemia.

A mielodisplasia, também conhecida como Síndrome Mielodisplástica (SMD), é uma doença da medula óssea caracterizada pela produção ineficaz de células sanguíneas. Com incidência crescente em razão do envelhecimento populacional, a condição afeta principalmente pessoas acima dos 70 anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Tecnologia Há 2 minutos TikTok se consolida como meio de trabalho digital no Brasil O TikTok ultrapassa 1,5 bilhão de usuários no mundo e se consolida como ferramenta de trabalho digital. No Brasil, 75% dos entrevistados acreditam ...

Tecnologia Há 1 hora Omnibees amplia acesso a hotéis com integração ao SAP Concur Integração conecta sistema de gestão de viagens a inventário hoteleiro e permite reservas com tarifas públicas e negociadas, além de controle centr...

Tecnologia Há 1 hora PowerOfData lança ecossistema com IA no MoOveOn 2025 O evento foi realizado no Expo Center Norte, em São Paulo (SP) no dia 27 de maio; durante o encontro, a empresa apresentou ao mercado o seu ecossis...

Tecnologia Há 3 horas Livro debate desafios para o marketing político no Brasil Dados, Narrativas e Estratégias no Marketing Político mergulha nos bastidores da comunicação eleitoral no Brasil contemporâneo e propõe um novo jei...