CGTN: Uma carta para inspirar: palavras de Xi repercutem na próspera indústria cinematográfica da China

PEQUIM, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 1905, em um filme mudo em preto e branco de 30 minutos, Tan Xinpei, cantor da Ópera de Pequim, atuou como general em "Dingjun Mountain" – o primeiro filme da China – estreando uma era de narrativa visual para a nação.

Agora, 120 anos depois, a China bate os recordes globais de bilheteria com "Ne Zha 2", um épico de animação que se destaca como o filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos e um dos cinco melhores filmes do mundo em ganhos totais.

Em uma recente carta em resposta a oito veteranos artistas de cinema chineses, o presidente chinês Xi Jinping pediuàindústria cinematográfica do país que crie obras cinematográficas mais destacadas que reflitam o espírito da época e expressem as aspirações do povo.

Xi os encorajou a inspirar a comunidade cinematográfica em geral para fortalecer a confiança cultural, permanecer fundamentados na vida real e fazer novas contribuições para a prosperidade das artes e a criação de uma nação culturalmente forte.

Quando a tecnologia encontra a cultura chinesa

Dos primeiros filmes mudos ao espetáculo deslumbrante dos épicos alimentados por IA, a jornada cinematográfica da China de 120 anos foi definida pela determinação com a inovação.

O sucesso decisivo do "Ne Zha 2" – a história do rebelde deus menino Ne Zha e seu companheiro dragão Ao Bing que recuperam fisicamente e reescrevem seus destinos – com muita ação e um visual estonteante.

Esse sucesso cinematográfico é devido a uma grande tecnologia: computação gráfica avançada e algoritmos personalizados com fluxos de lava hiper-realistas, efeitos de partículas explosivas e vastas simulações de multidão.

Para alcançar essas cenas imersivas – algumas com até 200 milhões de personagens em uma única cena – uma rede colaborativa de 138 estúdios de animação na China trabalhou em uníssono, elevando a escala e a precisão do filme a níveis sem precedentes.

Uma onda crescente de filmes chineses também está aproveitando a tecnologia de ponta para enriquecer a narrativa e expandir os limites da inovação cinematográfica.

Em "The Wandering Earth 2", um blockbuster chinês de ficção científica, as equipes de produção aproveitaram a impressão 3D para criar adereços altamente detalhados, incluindo trajes espaciais futuristas, computadores quânticos de IA e braços robóticos. A trilogia de fantasia chinesa "Creation of the Gods", conhecida pelos seus heroicos confrontos entre o bem e o mal, utilizou a tecnologia de captura de movimento e os pipelines de produção no estilo de Hollywood para padronizar o processo da produção cinematográfica.

A indústria cinematográfica da China hoje combina tecnologia de ponta com a riqueza de um legado cultural de 5.000 anos, produzindo narrativas visualmente impressionantes que repercutem no público global.

Sucessos recentes como a saga "Ne Zha", a trilogia "Creation of the Gods" e "Chang An" reimaginaram antigas lendas chinesas com modernas narrativas e arte visual.

A CMC Pictures anunciou na semana passada que a versão em inglês de "Ne Zha 2" será lançada em IMAX e 3D nos cinemas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia a partir de 22 de agosto.

Ellen Eliasoph, jurada do Oscar e cineasta veterana, enfatizou que a expansão global do cinema chinês está sendo impulsionada não apenas pela ambição comercial, mas pela sua profunda influência cultural – que ela descreveu como a verdadeira pedra angular do seu sucesso.

"A China realmente é uma mina de ouro inexplorada de propriedade intelectual quando se trata de cinema", disse Eliasoph, que foi a primeira executiva de Hollywood a trabalhar na China, em entrevista ao China Media Group em abril.

Uma indústria próspera

A China é o segundo maior mercado de filmes do mundo. Em 2024 o país registrou um público de cinema de mais de 1,01 bilhão pessoas. Em 8 de julho, dados de plataformas online mostraram que a receita acumulada de bilheteria da China em 2025 – incluindo pré-vendas – havia excedido 30 bilhões de yuans (cerca de US $4,18 bilhões), atingindo esse marco em apenas 189 dias, 28 dias antes do ano passado.

O país também está sendo cada vez mais influente na reformulação do cenário cinematográfica global. Somente em 2024, a China sediou festivais internacionais de cinema em mais de 30 países e regiões. Em casa, os cinemas chineses exibiram 93 filmes importados, gerando mais de 9 bilhões de yuans em receitas de bilheteria.

Chen Daoming, um renomado ator e presidente da Associação de Cinema da China, disse que a carta de resposta do presidente Xi oferece uma estrutura orientadora para a indústria cinematográfica chinesa.

"É uma fonte essencial e profunda de inspiração", disse Chen, um dos redatores da carta a Xi. "Espero que, com os nossos esforços conjuntos, possamos criar muitas obras notáveis que contribuam para a prosperidade das artes e para a criação de uma nação culturalmente forte."

Gao Ying, gerente da consagrada Capital Cinema em Pequim, disse que a carta do presidente despertou um profundo senso de missão nela.

"Estamos empenhados em transformar todas as telas e cinemas em uma janela cultural que conte a história da China e celebre o espírito chinês."

