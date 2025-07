Cibersegurança avança no setor de telecomunicações

O aumento das ameaças digitais e a dependência crescente de serviços conectados têm levado empresas do setor de telecomunicações a reforçarem suas estratégias de cibersegurança. Segundo o relatório Global Cybersecurity Leadership Insights, da consultoria EY, a segurança da informação tornou-se uma prioridade estratégica para operadoras que enfrentam riscos como ransomware, vazamento de dados e ataques a infraestruturas críticas.

Um levantamento publicado pela Revista do Administrador revela que o mercado brasileiro de cibersegurança movimentou mais de R$ 17 bilhões. A alta conectividade e o grande volume de dados processados tornam as operadoras de telecomunicações alvos recorrentes de ataques cibernéticos.

Segundo o especialista em TI Augusto Ferreira, “é recomendada a adoção de arquiteturas que integrem diferentes camadas de proteção, permitindo o monitoramento constante e respostas rápidas a incidentes. É fundamental contar com ferramentas para controle de tráfego, identificação de vulnerabilidades e arquivamento seguro de comunicações corporativas”.

De acordo com o especialista em TI Bennett Neves, soluções como as oferecidas pela GFI Software são voltadas para resolver os desafios de segurança enfrentados pelas empresas atualmente. Elas contribuem diretamente para a proteção de dados, a mitigação de riscos e o cumprimento de objetivos estratégicos de conformidade e continuidade operacional.

No Brasil, essas soluções são distribuídas pela FCBrasil, empresa que atua na integração de tecnologias internacionais ao mercado nacional. Segundo Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil, o portfólio da GFI Software atende demandas específicas do setor de telecomunicações, oferecendo recursos de proteção em rede, controle de vulnerabilidades e gestão de dados sensíveis.

Além da distribuição, a FCBrasil oferece suporte técnico e comercial para revendas e integradores, além de promover programas contínuos de capacitação. De acordo com o diretor, a colaboração entre fornecedores de tecnologia e operadoras é um elemento importante para fortalecer a resiliência digital no setor e mitigar riscos operacionais.

Sobre a FCBrasil



Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com atuação focada no suporte técnico, comercial e na capacitação de canais de venda. A FCBrasil conecta fabricantes internacionais ao mercado latino-americano com soluções voltadas à proteção de dados e à produtividade corporativa.

Sobre a GFI Software



A GFI Software desenvolve soluções em segurança, redes e comunicação para pequenas e médias empresas. Entre os produtos da empresa estão GFI KerioControl, GFI LanGuard e GFI Archiver, que permitem a administradores de TI gerenciar e proteger ambientes digitais de forma integrada.



Para saber mais sobre as soluções da GFI Software no Brasil, basta acessar o site oficial da FCBrasil: www.fcbrasil.com.br