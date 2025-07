Consórcio Bancorbrás implementa ferramenta para regularização de dívidas

O Brasil conta com cerca de 77 milhões de endividados. É o que mostra o “Mapa de Inadimplência e Negociações de Dívidas no Brasil”, produzido pela Serasa, com dados de maio. No sistema de consórcios esse número é baixo. Segundo informações do Banco Central, em dezembro de 2023, o índice de inadimplência era de 2,54%. A fim de contribuir para a diminuição dessas taxas, o Consórcio Nacional Bancorbrás, em 2024, desenvolveu e implementou o Portal de Auto Negociação, uma plataforma que permite aos consorciados regularizar suas pendências de forma autônoma.

O portal chega como uma solução para os clientes que possuem algum problema pontual de inadimplência. O Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, José Climério Silva Souza, explica que na plataforma os consorciados podem negociar os débitos a qualquer hora do dia, sem intermediários e escolher a melhor forma de pagamento, como PIX e cartão de crédito, com a opção de parcelamento. “Dessa forma nós conseguimos personalizar as melhores condições, conforme as necessidades de cada um, sem comprometer a sua experiência no segmento de consórcio e garantindo a manutenção do patrimônio adquirido”, aponta o dirigente.

Por meio de uma interface simples, intuitiva e moderna, o Portal de Auto Negociação permite o acesso à todas as informações do negócio de forma clara. O Diretor também aponta que, além da comodidade, autonomia e transparência na negociação dos débitos, a plataforma também trouxe para a empresa o fortalecimento do relacionamento com o cliente. “Ela se tornou um canal essencial para aprimorar a experiência do consumidor, oferecendo soluções flexíveis e alinhadas às suas demandas”.

Resultados positivos

Desde o início da implementação, cerca de 22% das cotas em risco de judicialização foram regularizadas por meio do parcelamento no cartão de crédito. “Dessa forma, evitou-se a retomada das garantias, assegurando a manutenção do patrimônio do consorciado”, afirma José Climério.

“Além disso, o Portal de Auto Negociação modernizou os processos internos da empresa e também trouxe avanços significativos para todo o sistema de consórcios, ao tornar a negociação mais acessível e eficiente. A solução fortalece a sustentabilidade do setor, promovendo um relacionamento mais transparente entre administradoras e consorciados”, finaliza.