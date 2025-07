Solução da tuvis converte 35% dos leads de empresas

Para empresas que utilizam o WhatsApp como um canal de comunicação crucial para alcançar os consumidores, é necessária uma ferramenta integrada que permita que as interações sejam rastreadas e registradas de maneira organizada, o que possibilita facilitar o relacionamento com o cliente e evitar a perda de informações e vendas importantes.

E era esse problema que uma empresa que lida com diferentes benefícios para PME, como vales-alimentação, refeição e transporte, estava enfrentando. Para resolver essa questão, eles contaram com as soluções de produtividade e segurança da tuvis, empresa israelense-brasileira presente em 35 países.

Com essa ferramenta, que integra o CRM utilizado pela empresa ao WhatsApp, os consultores começaram a economizar tempo em tarefas administrativas e focar em atividades mais estratégicas, como vendas. Através da tuvis, foi possível criar tarefas e compromissos com todas as informações necessárias, tendo, assim, um registro completo das interações com os clientes.

A tuvis possibilitou o compartilhamento de históricos de conversas entre os membros da equipe, permitindo que outros consultores acessassem informações relevantes, mesmo quando membros da equipe estavam ausentes, como em férias, o que criou uma maior colaboração e agilidade no atendimento.

“Os resultados da implementação da tuvis foram notáveis para a equipe. Um exemplo disso é que, após a implementação da tuvis, cerca de 35% dos clientes que interagem com a empresa pelo WhatsApp foram convertidos em vendas”, diz Deborah P. Wanzo, CEO da tuvis.

Deborah reforça que a ferramenta possibilita a personalização da experiência dos clientes, o que faz com que eles se sintam valorizados com um atendimento dedicado. “Os consultores dessa empresa ficam mais disponíveis e podem compartilhar ideias de atendimento e argumentos, o que fez muita diferença para a empresa”, diz.

Para Ron Korland, CTO da tuvis, que lidera o desenvolvimento da arquitetura de produtividade da plataforma, é preciso destacar a integridade e confidencialidade dos dados em ambientes de comunicação distribuídos. “É essencial que as empresas consigam registrar todas as formas de comunicação, principalmente as conversas feitas pelo WhatsApp. Nosso foco é entregar essa capacidade de forma prática e escalável, possibilitando que o gestor tenha visibilidade do que está sendo trocado e o time tenha facilidade de entender o que está acontecendo”, afirma.

Sobre a tuvis

A tuvis é uma plataforma de mensageria corporativa que viabiliza o uso seguro e rastreável de canais como WhatsApp, iMessage, Telegram, Line, entre outras. A empresa oferece funcionalidades como sincronização de mensagens, transcrição de áudio, dashboards analíticos e DLP (Data Loss Prevention) própria, apoiando organizações na gestão da comunicação digital em conformidade com normas regulatórias e políticas internas e externas de segurança e compliance.

Mais informações: www.tuvis.com