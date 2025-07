Nueva Centinela terá tecnologia de moagem da ABB

O grupo industrial ABB efetivou a venda de dois novos acionamentos de moinhos de minérios sem engrenagens (GMDs na sigla em inglês) para a chilena Antofagasta Minerals (AMSA), segundo informou em comunicado.

Os acionamentos vão equipar uma unidade de concentração recém-aberta na mina de cobre de Centinela, no Chile central, chamada Nueva Centinela. A nova frente deve elevar a produção do minério de cobre da AMSA para até 144 mil toneladas anuais.

Os equipamentos têm 27 pés de diâmetro, potência de 19,6 MW e três transformadores cicloconversores. Contam com velocidade variável para ajustar a moagem à composição dos minerais, além de funções de otimização e monitoramento que geram dados em tempo real para evitar falhas, paradas não programadas e antecipar demandas de manutenção.

Os acionamentos também foram projetados para otimizar o consumo de energia. Seus estatores são montados ao redor do tambor do moinho em forma de anel. Nesse tipo de montagem, eles geram um campo magnético que move diretamente o moinho, sem transmissão por engrenagens e com perda mínima de energia.

“A decisão da Antofagasta Minerals de adotar nossa tecnologia é um marco significativo para a ABB junto à indústria mineira sul-americana”, afirmou em comunicado Wilson Monteiro, gerente global da linha de negócios para GMDs da ABB.

Com a demanda global por cobre em alta, os moinhos minerais têm atraído o interesse de mineradoras por elevar a taxa de recuperação de metais de minerais duros, como é o caso dos ricos em cobre, prolongando, inclusive, o ciclo de vida das minas do metal.

Segundo o comunicado da ABB, no caso de Nueva Centinela, a expectativa é que a adoção dos equipamentos permita a continuidade da extração no local por pelo menos mais 30 anos.