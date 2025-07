Conselho de Ética analisa processo contra deputado André Janones

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (15), as 13 horas, no plenário 11, para analisar um processo contra o deputado André Janones (Avante-MG), por conduta considerada incompatível com o decoro parlamentar.

A representação contra Janones foi formalizada pela Mesa Diretora, com base em denúncia do Partido Liberal. Segundo a legenda, durante a sessão de 9 de julho, o deputado teria proferido "xingamentos ultrajantes, com expressões de baixo calão, desonrosas e depreciativas" contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que discursava na tribuna.

A Mesa Diretora argumenta que a postura de Janones é incompatível com a dignidade do mandato e do próprio Parlamento, excedendo o direito à liberdade de expressão. Diante desse cenário, a Mesa pede a suspensão do mandato do deputado por seis meses.