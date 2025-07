Gurias do Yucumã buscam a reabilitação no Gauchão Feminino 2025

Depois de estrear com derrota, as Gurias do Yucumã encaram o Cruzeiro em Porto Alegre em busca de reabilitação no Gauchão Feminino 2025. O jogo ocorrerá no domingo (13/7), às 15 horas.

Na outra partida da rodada, o Grêmio recebe o Internacional. O Grenal acontecerá na segunda-feira (14/7).

Quatro clubes participam da competição. Eles formam uma chave única na primeira fase e se enfrentam em turno único. Os dois times que somarem mais pontos jogarão a final, enquanto as outras duas equipes disputarão o terceiro lugar.

