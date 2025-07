Copa das Regiões 2025: Rodada apontará mais quatro times classificados

As oitavas de final da Copa das Regiões 2025 prosseguem na tarde deste sábado (12/7), a partir das 15h20. A competição é organizada pela Primeira Liga.

O CMD Esperança do Sul receberá o São Cristóvão de Frederico Westphalen. A partida de ida terminou 0 a 0.

Depois de levar 4 a 1 no primeiro duelo, o Guarani de Erval Seco tentará reverter a vantagem construída pelo Tigre de Barra do Guarita.

Diante de sua torcida, o CMD Avante precisa de um empate para continuar no campeonato. A equipe de Boa Vista do Buricá venceu o jogo de ida contra a AESMA de São Martinho por 2 a 1.

Em Pinheirinho do Vale, o Harmonia encara o Sol da América de Vista Alegre. Para o selecionado da casa, basta um empate para avançar à próxima fase, já que fez 2 a 1 no primeiro confronto.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.