Estado entrega nova ambulância do Samu e avança com a implantação de nova base em Arroio do Silva

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou nesta sexta-feira,11, uma nova Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao município de Balneário Arroio do Silva, no Sul de Santa Catarina. Além disso, foi implantada uma nova base para ampliar e melhorar o atendimento pré-hospitalar na região.

“A ambulância nova é equipada com tecnologia atualizada e itens de suporte à vida. Com isso, os atendimentos ganham mais segurança, conforto e eficácia, tanto para pacientes quanto para os profissionais de saúde”, destaca Marcos Fonseca, Superintendente de Urgência e Emergência.

A iniciativa vai garantir mais agilidade no atendimento de urgência e emergência, beneficiando diretamente a população local e também fortalecendo o atendimento em toda a região Sul catarinense.

Com a nova base, o município passará a contar com uma equipe do SAMU atuando de forma permanente e integrada à rede local de saúde. “Isso representa uma mudança importante na dinâmica dos atendimentos, reduzindo o tempo de resposta em situações críticas, como acidentes graves, paradas cardiorrespiratórias e AVCs”, explica Dionísio Medeiros, diretor da APH-Móvel.

O serviço reforça o compromisso com a qualidade no atendimento e a valorização da vida, garantindo que cada chamado seja atendido com agilidade, competência e humanização.

