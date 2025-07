Anvisa alerta sobre uso do formol como alisante de cabelos

Saúde Há 11 horas Programa Inverno Gaúcho com Saúde disponibiliza 18 novos leitos pediátricos no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre Como parte do Programa Inverno Gaúcho com Saúde, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), disponibilizou 18 novos leitos pediátr...