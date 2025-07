Programa Inverno Gaúcho com Saúde disponibiliza 18 novos leitos pediátricos no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre

Como parte do Programa Inverno Gaúcho com Saúde, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), disponibilizou 18 novos leitos pediátricos no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre. A titular da SES, Arita Bergmann, participou da cerimônia de inauguração realizada nesta segunda-feira (7/7).

Com habilitação estadual, os leitos receberam um investimento de R$ 2,31 milhões e ficarão abertos por 90 dias. O Estado também forneceu dez respiradores e dez monitores para outras áreas do hospital. “Este ato tem um significado: estamos aqui somando esforços e dando a oportunidade para que crianças e adolescentes tenham atendimento qualificado. Aqui, vamos salvar muitas vidas”, afirmou Arita.

O Instituto de Cardiologia adaptou um espaço que já havia sido utilizado durante a pandemia de covid-19 para receber os novos leitos, criando uma unidade de tratamento intensivo com dez leitos e uma enfermaria pediátrica com oito leitos para pacientes que necessitam de suporte ventilatório. As duas unidades inauguradas receberão pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) ou com outras doenças comuns no inverno, período em que há um aumento da demanda de atendimentos para casos de problemas respiratórios.

A secretária da Saúde reafirmou a importância da população se vacinar contra o vírus da gripe, influenza, e evitar os casos mais graves. “Neste período de inverno, tem ocorrido um aumento excessivo dos atendimentos de emergência. Temos percebido que a demanda por internações é maior entre aqueles que não se vacinaram”, frisou Arita.

Com habilitação estadual, os leitos ficarão abertos por 90 dias -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Também participaram do ato o diretor-presidente do Instituto de Cardiologia, Marne Gomes, o secretário municipal de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, e integrantes das equipes técnicas do Estado, do município e do hospital.

Inverno Gaúcho com Saúde

O Programa Inverno Gaúcho com Saúde vai investir R$ 133,1 milhões para fortalecer e qualificar a rede de saúde do Estado até setembro, com o objetivo de evitar a sobrecarga nas emergências dos hospitais com o aumento da ocorrência de doenças respiratórias. Conforme a demanda, até 500 novos leitos poderão ser abertos para atender à população.

Além dos 18 leitos abertos nesta segunda, o programa destinou R$ 8,5 milhões em recursos para a abertura de mais 103 leitos nos seguintes hospitais da capital: São Lucas (7), Porto Alegre (50), Vila Nova (10) e Santa Casa (32).