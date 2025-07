Com queda nos índices de mortes violentas, primeiro semestre de 2025 aponta para um ano mais seguro que 2024

O primeiro semestre do ano finalizou com queda de 22% nas mortes violentas em todo o Estado. Os latrocínios caíram 28% neste ano, quando foram registradas 13 ocorrências, em comparação com as 18 do primeiro semestre do ano anterior. Os homicídios reduziram 27%: foram 549 vítimas em 2025, frente às 750 em 2024. Os feminicídios apresentaram um aumento de 30 para 36 no período de janeiro a junho de 2025.

Os crimes contra o patrimônio também apresentaram redução. As ocorrências bancárias despencaram 74%: foram 19 situações de janeiro a junho do ano passado para cinco neste ano. O roubo a pedestres teve queda de 21% no período, passando de 7.978 em 2024 para 6.335 neste ano. O de veículos também foi menor, caindo de 1.197 ocorrências para 1.057.

No campo, os indicadores de abigeato seguem a tendência de queda. No primeiro semestre de 2025, a diminuição foi de 13% em relação aos casos registrados no mesmo período do ano anterior, com 1.443 contra 1.657. No transporte coletivo, a retração foi de 16% com 146 apontamentos em 2025, frente às 174 do mesmo período de 2024. Já os roubos em estabelecimentos comerciais caíram 16% no período avaliado, com 2.118 episódios neste ano ante os 2.514 do ano passado.

Junho com menos homicídios

Em junho, os homicídios tiveram queda de 12%, passando de 97 vítimas em 2024 para 85 em 2025. Os feminicídios tiveram aumento – de dois casos em junho de 2024 para seis nesse mês em 2025. Os latrocínios, que não tiveram registros no ano passado, apresentaram quatro neste ano.

Nos crimes contra o patrimônio, o abigeato registrou em junho 245 apontamentos frente aos 319 de 2024, uma diminuição de 23%. Outro indicador com redução expressiva (-71%) foi o de roubo a estabelecimentos bancários: dois casos em junho de 2025 ante sete em 2024. A queda nos roubos a pedestres foi de 16%: 907 em 2025 contra 1.081 em 2024. As ocorrências em comércios demonstraram um aumento de 19%, com 299 registros em 2024 contra 356 em 2025.