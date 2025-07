Rio Grande do Sul tem recorde em abertura de empresas no primeiro semestre de 2025

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), teve recorde na abertura de novas empresas no primeiro semestre de 2025, com 155.118 novos negócios. Deste total, 122.143 são Microempreendedores Individuais (MEIs). Nos segmentos, os destaques são para os setores de serviços com 113.170, de comércio, 29.213 e indústria com 12.969. No mesmo período do ano passado, foram abertas 124.197 empresas, sendo 98.845 MEIs. Considerando o mesmo período da série histórica, o número de novos empreendimentos no primeiro semestre de 2025 é o maior desde 2003.

Conforme o titular da Sedec, Ernani Polo, o recorde reflete a maturidade do serviço e uma série de ações que vêm sendo implementadas no sentido da modernização e desburocratização do Estado. “Estamos trabalhando para a melhoria do ambiente de negócios no Rio Grande do Sul, esse é também um dos pilares do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. O governo tem atuado de forma constante para desburocratizar processos, atrair investimentos e oferecer aos empreendedores as condições ideais para expandirem suas atividades e gerarem empregos”, destaca Polo.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo, destaca que este recorde está atrelado aos programas de incentivo em parceria com o governo do Estado, secretarias e entidades. “É importante frisar que esse aumento significativo está ligado ao ambiente favorável de negócios que vem sendo disponibilizado aos empreendedores no estado. Os programas permitem que novas empresas sejam abertas em poucos minutos com geração de empregos e renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.”

O Tudo Fácil Empresas (TFE) é um dos exemplos que permite a abertura de empresas de baixo risco ambiental e sanitário em até dez minutos, de forma gratuita e sem burocracia. A ferramenta pode ser acessada pelo Portal de Serviços no site da JucisRS. No primeiro semestre de 2025, o serviço foi responsável pela abertura de 10.452 empresas.

Já o Tá Na Mão Empresas também está disponível aos usuários e disponibiliza que novas empresas possam ser abertas através do WhatsApp. O programa foi lançado em agosto de 2024 com a presença do governador Eduardo Leite , no Palácio Piratini. O processo ocorre por meio de perguntas e respostas no chat do aplicativo.

Total de empresas constituídas no primeiro semestre: 2003 19.203 2004 21.528 2005 22.466 2006 20.760 2007 21.542 2008 24.623 2009 24.786 2010 37.309 2011 39.517 2012 46.499 2013 50.318 2014 30.328 2015 57.468 2016 62.170 2017 60.905 2018 81.133 2019 92.747 2020 84.655 2021 124.338 2022 121.474 2023 121.281 2024 124.197 2025 155.118 Fonte: JucisRS