Leite visita novas instalações da Escola Alfredo Ferreira Rodrigues, em Rio Grande

Governador ressaltou que foco do Estado está tanto na infraestrutura como na qualidade do ensino -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite visitou, nesta segunda-feira (7/7), a Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues, em Rio Grande. Acompanhado das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte, Leite conheceu as novas instalações da instituição – que foi remodelada com investimentos de R$ 5,4 milhões.

Os recursos viabilizaram uma ampla obra de recuperação e a construção de um novo prédio no mesmo local, finalizadas em fevereiro de 2024. Além da qualificação estrutural, a unidade escolar, que atende 430 alunos, passou a ofertar, em 2025, o Ensino Médio em Tempo Integral.

“Essa é uma obra que foi aguardada durante muito tempo e que saiu do papel. É notória a transformação gerada para a comunidade. Além de ter um prédio adequado para o acolhimento de seus alunos, a instituição está avançando no Ensino em Tempo Integral”, destacou o governador. “As melhorias proporcionadas pelo Estado focam tanto na infraestrutura como na qualidade do ensino.”

Acompanhado das secretárias Raquel Teixeira e Izabel Matte, Leite conferiu instalações -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Melhorias estruturais

O novo prédio conta com sete salas de aula, cozinha, refeitório, despensa, área de serviço, secretaria, biblioteca, sanitários e salas da direção, supervisão e orientação. Além disso, foram recuperadas as instalações já existentes e feita a manutenção no elevador da escola.

“O que está ocorrendo em Rio Grande e em todo o Estado resulta de uma política desta gestão, que priorizou a educação, e de uma reengenharia nos processos da Secretaria de Obras Públicas, que permitiu o avanço na qualificação das 2,3 mil escolas da Rede Estadual”, comentou Izabel.

Novos ambientes favorecem melhoria do ensino na escola -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

"A integração entre as secretarias da Educação e de Obras Públicas está garantindo melhorias estruturais. No Ensino Médio em Tempo Integral, essas adequações fazem toda a diferença. Laboratórios, refeitórios, espaços de leitura, salas de aula e áreas de convivência bonitos, como os que vemos aqui, proporcionam um melhor desenvolvimento para os nossos estudantes", celebrou Raquel.

Investimentos de R$ 12,4 milhões

A entrega foi viabilizada pela recuperação financeira do Estado – que garantiu, desde o início da atual gestão em 2023, investimentos de R$ 12,4 milhões em 11 demandas de oito escolas estaduais em Rio Grande, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

Infraestrutura da escola foi beneficiada com recursos estatais -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Atualmente, o governo destina R$ 3,5 milhões para três escolas localizadas no município. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão de Cerro Largo, por exemplo, recebeu R$ 2,3 milhões para a recuperação geral das instalações.

No município, como em todo o Estado, as obras do governo estadual têm adotado, cada vez mais, a Contratação Simplificada (CS), sistema que acelera as manutenções nos prédios públicos estaduais. Em Rio Grande, todas as obras que se encontram em andamento empregaram esse método.