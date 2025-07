Governador Eduardo Leite vistoria obra de duplicação da ERS-734, em Rio Grande

"A nossa expectativa é que, até o fim do ano, as duas pistas já estejam funcionando”, afirmou Leite -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite vistoriou, nesta segunda-feira (7/7), asobras de duplicação da ERS-734, principal via de acesso ao município de Rio Grande. O aporte do Executivo estadual é de R$ 60 milhões, que fazem parte de um pacote que soma mais de R$ 100 milhões em investimentos na Região Sul do Estado. A conclusão da obra está prevista para o final de 2025.

Na vistoria, o governador destacou a importância da obra para o desenvolvimento da Região Sul -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O projeto contempla a duplicação de um trecho de 6,53 quilômetros da rodovia, considerada estratégica para o desenvolvimento logístico regional. Os trabalhos na pista mostram o avanço da obra, que trará benefícios diretos para a população. "A nossa expectativa é que, até o fim do ano, as duas pistas já estejam funcionando. Restarão para o primeiro semestre de 2026 apenas alguns elementos, como ciclovias e calçadas. Trata-se de uma obra esperada há muito tempo pela população de Rio Grande e que é extremamente importante para o desenvolvimento de toda a região", afirmou o governador.

Aporte do Executivo estadual na obra de duplicação da ERS-734, principal via de acesso a Rio Grande, é de R$ 60 milhões -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

"Há uma série de investimentos ocorrendo na Região Sul, em rodovias, escolas e hospitais, entre outras frentes. Tudo isso mostra que essa região está sendo bem cuidada pelo governo do Estado. Temos resolvido demandas que estavam represadas há muito tempo, inclusive essa duplicação", acrescentou Leite.A intervenção na ERS-734 integra um conjunto de ações do governo do Estado para modernizar a infraestrutura viária, com foco em segurança, mobilidade e desenvolvimento regional. A obra permitirá reduzir o tempo de deslocamento, aumentar a fluidez do tráfego e trazer mais segurança para motoristas e pedestres.