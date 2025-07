Governador visita obras do Instituto de Educação Assis Brasil, em Pelotas

Leite vistoriou trabalhos e reforçou compromisso do Estado com a educação -Foto: Vitor Rosa/Secom

Na manhã desta segunda-feira (7/7), o governador Eduardo Leite refez um roteiro que cumpre a cada dois anos. Se, nas outras vezes, ele subiu os degraus do saguão do Instituto de Educação Assis Brasil, em Pelotas, para votar, hoje retornou ao local a fim de ver a transformação em uma das mais tradicionais instituições localizadas na cidade onde nasceu. Acompanhado das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira, Leite verificou o andamento dos trabalhos de recuperação da estrutura da escola, que recebe um investimento de R$ 3,4 milhões.

“É uma escola super tradicional de Pelotas, que infelizmente há muito tempo não recebia reformas substanciais. Agora, vai ser entregue de volta para essa comunidade escolar, tinindo, como ela merece”, afirmou o governador. “Só nesse contrato já são R$ 3,4 milhões investidos na revitalização completa da escola, e vamos incluir novas intervenções a partir da visita de hoje, como melhorias no refeitório e no ginásio.”

As obras se desenvolvem em três frentes, que têm diferentes prazos de conclusão: entre este mês e o início do próximo ano letivo. A recuperação geral do prédio está em curso, com manutenção do telhado, troca de pisos, renovação das pinturas e aplicação da nova identidade visual das escolas estaduais.

“Graças às reformas e aos ajustes realizados neste governo e ao fato de a educação ser prioridade, estamos conseguindo avançar na recuperação da infraestrutura escolar depois de décadas”, afirma Izabel. “Os resultados já são muito expressivos: desde 2023, concluímos 423 obras em 376 escolas, totalizando R$ 125,7 milhões. O que pretendemos é garantir que os estudantes tenham ambientes qualificados não só para aprender, mas para construírem as bases do seu futuro e sonhar.”

Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Escola já recebeu melhorias, e mais intervenções seguem em andamento -Foto: Vitor Rosa/Secom

Mais rapidez

Os trabalhos são realizados por meio da Contratação Simplificada (CS), sistema que acelera as manutenções nos prédios públicos estaduais. No modelo, adotado progressivamente no Estado desde março de 2024, as licitações são feitas por blocos de escolas, com uma empresa responsável por atender todas as instituições de cada lote.

Para realizar as obras, basta selecionar o serviço em um catálogo à disposição da Secretaria de Obras Públicas (SOP). Dessa forma, os prazos se reduzem: o tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90.

“O trabalho conjunto realizado entre Seduc e SOP vem promovendo avanços fundamentais na melhoria da estrutura das escolas estaduais. Fizemos questão de visitar pessoalmente a instituição para acompanharmos o bom andamento das obras, que vão melhorar a vida da comunidade”, destaca Raquel. “Temos o compromisso de garantir a aprendizagem dos estudantes com as melhores condições estruturais possíveis.”

As obras Instituto de Educação Assis Brasil são fiscalizadas pela 5ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Pelotas, e executadas pela Engpac.

Investimentos no município

Em Pelotas– que completa 213 anos nesta segunda –, o investimento do governo nas escolas estaduais desde o início desta gestão, em 2023, chega a R$ 13,8 milhões – entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

Três trabalhos já foram concluídos, totalizando R$ 782,6 mil, na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Nossa Senhora de Fátima, na EEEF Nossa Senhora dos Navegantes e na EEEF Parque do Obelisco. O governo destina mais R$ 11,3 milhões em 13 demandas de oito escolas, incluindo o Assis Brasil.

“O Estado recuperou a capacidade de investimentos e está olhando com atenção para a educação. Estamos colocando recursos para deixar as escolas do jeito que elas merecem, com estrutura adequada para alunos, professores e toda a comunidade escolar”, frisou Leite. “É assim que a gente celebra o aniversário da nossa cidade: não só com palavras, mas com entregas, obras e compromisso com o futuro.”