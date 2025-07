Com investimento de R$ 2,8 milhões, Governo SC inicia modernização do parque tecnológico da rede hospitalar

Foto: Divulgação /SES

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou a modernização do parque de equipamentos de servidores da rede hospitalar catarinense. As primeiras unidades contempladas foram o Hospital Regional de São José e o Instituto de Cardiologia, na Grande Florianópolis, que receberam dois novos servidores e um storage.

Na sequência, a atualização será realizada no Hospital Infantil Joana de Gusmão, Hospital Governador Celso Ramos, Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (Joinville) e Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Lages). O investimento para as seis instituições ultrapassa R$ 2,8 milhões.

“É o princípio de uma transformação na saúde. Por orientação do governador Jorginho Mello, estamos tratando a saúde de ponta a ponta. Modernizar a infraestrutura digital dos hospitais é garantir que profissionais tenham mais celeridade e segurança para trabalhar, e que a população receba um cuidado mais ágil. Esse é apenas o primeiro passo de um plano que contempla toda a rede estadual de saúde, com foco em inovação, tecnologia e resolutividade”, destaca o secretário da Saúde, Diogo Demarchi.

A primeira fase, que consistiu na substituição física dos dispositivos, já foi concluída. Em seguida, será realizada a migração das máquinas virtualizadas, que sustentam os sistemas hospitalares, de maneira gradual, conforme cronograma planejado para não comprometer os serviços. Durante esse período, podem ocorrer instabilidades pontuais, por isso, as trocas estão sendo programadas para ocorrer à noite e nos finais de semana.

“O Governo está investindo nos sistemas de informação dos hospitais. Estamos substituindo todos os bancos de servidores por equipamentos mais modernos, garantindo mais agilidade no atendimento e maior proteção na gestão das informações”, afirma o diretor do Hospital Regional de São José, Daywson Koerich.

A mudança trará impactos diretos na assistência aos pacientes, tornando os processos mais eficazes. Do ponto de vista técnico, os dispositivos proporcionam alta disponibilidade do sistema, melhor performance, velocidade e armazenamento, além de mais segurança e garantia contratual.

“Os equipamentos adquiridos têm capacidade de armazenamento até três vezes maior que os anteriores, considerando as demandas previstas para os próximos dez anos, com novas tecnologias e sistemas. A memória dos servidores também teve um salto: é quase oito vezes maior, com mais RAM e capacidade de processamento”, explica a diretora de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica da SES, Solange Pereira do Nascimento.

São máquinas projetadas para garantir o funcionamento dos serviços mesmo em caso de falhas, como a queima de algum componente. Os avanços beneficiam tanto os profissionais quanto os cidadãos, já que sistemas mais eficientes permitem ampliar o número de atendimentos.

