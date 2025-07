Governo autoriza início da obra na Escola Estadual de Ensino Médio Berthalina Kirsch, em Igrejinha

O governo do Estado autorizou nesta quinta-feira (3/7) o início das obras de melhorias na Escola Estadual de Ensino Médio Berthalina Kirsch, em Igrejinha, com fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP). O investimento é de mais de R$ 2,1 milhões.

A assinatura contou com a presença da titular da SOP, Izabel Matte, do subsecretário de Obras da Educação da SOP, Vinicius Piccini, do subsecretário de Infraestrutura e Serviços da Secretaria da Educação, Rômulo Campos, e do deputado estadual Joel Wilhelm. A empresa Seattle Construtora tem cinco dias para iniciar a obra e 270 dias para concluí-la. O investimento é realizado por meio da Contratação Simplificada (CS), modelo de ata de registro de preços que dá mais agilidade à manutenção dos prédios.

“Quero enaltecer o esforço que os técnicos da Secretaria de Obras Públicas vêm fazendo em conjunto com a Secretaria da Educação no intuito de termos um processo mais ágil e inovador no Estado, que é a Contratação Simplificada. Para mim, é uma honra poder vir nesta escola que há mais de uma década espera por melhorias e poder, enfim, dar início à recuperação. Nós vemos que com essas iniciativas, podemos fazer a diferença nos lugares e nas vidas das pessoas," disse Izabel.

O deputado estadual Joel Wilhelm ressaltou a importância da Contratação Simplificada. “Às vezes as amarras administrativas atrasam os processos. Mas trabalhando no modelo de ata de registro de preços temos outro viés para as obras do Estado. Temos vários trabalhos andando em escolas da região e, aos poucos, vamos chegando a todas.”

Na área de abrangência da 2ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Novo Hamburgo, responsável pela fiscalização dos trabalhos, atualmente há 20 atendimentos em curso em 18 instituições. Entre obras em execução, por iniciar e em fase de contrato, o investimento totaliza R$ 29,5 milhões. Os trabalhos incluem desde recuperações de pintura e alvenaria a recuperações estruturais.

Contratação Simplificada

Na Contratação Simplificada, sistema implantado a partir de março de 2024 pela SOP, as licitações são feitas por lotes, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas. A principal vantagem é a redução de prazos. O tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos, por exemplo, caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90.

Principais obras que serão realizadas na EEEM Berthalina Kirsch

Recuperação de pisos e paredes

Renovação das pinturas

Manutenção de instalações elétricas e hidráulicas

Reparos em muros e telas e no acesso escolar