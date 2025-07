Gabriel Souza atualiza prefeitos da Serra sobre obras em rodovias

Gabriel ressaltou importância do diálogo e detalhou iniciativas do Estado -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O governador em exercício Gabriel Souza recebeu, nesta quinta-feira (3/7), no Palácio Piratini, os prefeitos do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Serra e apresentou um panorama sobre as obras encaminhadas pelo governo do Estado em rodovias da região.

“Foi uma reunião muito produtiva, na qual pudemos ouvir as demandas e apresentar as iniciativas em andamento pelo Estado. Temos a previsão de, já nos próximos meses, iniciarmos obras estratégicas que irão melhorar a logística e a mobilidade das pessoas”, afirmou Gabriel.

Os trabalhos estão sendo coordenados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg). O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a secretária-adjunta da Reconstrução Gaúcha, Ângela de Oliveira, e o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, também participaram da reunião.

“Por intermédio do Daer e da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, o governo está desenvolvendo estudos e viabilizando alternativas para melhorar a logística dessa região. Foi uma reunião muito positiva, na qual repassamos notícias que estão se concretizando. Ao longo dos próximos meses, teremos grandes anúncios para que as obras sejam viabilizadas”, ressaltou Faustino.

Durante o encontro, também foram tratadas questões referentes à segurança pública e à saúde.

Reunião foi realizada no Palácio Piratini -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Encaminhamentos

Contemplada pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), a obra da ERS-437, no trecho que liga Antônio Prado a Vila Flores, conta com regime de contratação integrada, e o projeto executivo está em fase de desenvolvimento. A previsão é concluir o projeto e obter a licença ambiental ainda em 2025, para que as obras possam ser iniciadas no mesmo ano. O investimento será de R$ 122 milhões.

A ERS-355 também foi incluída no planejamento do Funrigs. O Daer e a Serg estão realizando os devidos encaminhamentos para que a demanda seja contemplada nos próximos meses, viabilizando a recuperação da rodovia, no trecho de Veranópolis a Fagundes Varela, e a sua pavimentação, de Fagundes Varela até a ligação com a ERS-441, em Vista Alegre do Prata e Nova Prata.

Além disso, o Daer já obteve a autorização para a licitação da obra dos cinco quilômetros que ligam a ERS-355 a Vista Alegre do Prata. “Teremos uma nova rodovia, conectando três importantes vias do Estado: a ERS-129, a BR-470 e a ERS-122. Será uma obra transformadora para a região, que mudará completamente a realidade logística dos municípios”, enfatizou Faustino.

Durante a reunião, foram abordadas, ainda, outras iniciativas: a obra da ponte na ERS-441 e a recuperação da rodovia ERS-431, entre Bento Gonçalves e a Ponte Santa Bárbara, que devem se iniciar no segundo semestre deste ano.

Sobre essa ponte, a empresa responsável está finalizando o projeto executivo, e o Daer deve emitir, ainda em julho, a autorização para o começo das fundações. O trecho da ERS-431 que liga a Ponte Santa Bárbara até o município de Dois Lajeados também já foi contemplado pelo Funrigs com cerca de R$ 100 milhões, e está na fase de contratação da empresa que fará o projeto executivo e a obra.

Também será viabilizado, por meio de convênio, o acesso asfáltico do município de União da Serra, o único da região que ainda não havia sido contemplado.