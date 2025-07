PM combate vandalismo contra ônibus em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo (PM) anunciou, nesta quinta-feira (3), que está executando uma operação especial para intensificar a segurança em corredores, garagens e terminais de ônibus em todo o estado. As ações estratégicas da Operação Impacto Proteção a Coletivos foram desencadeadas para coibir atos de vandalismo registrados nos últimos dias contra ônibus de transporte público.

Serão utilizados 7,8 mil policiais e 3,6 mil viaturas que ficarão em pontos estratégicos. Participarão também militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e outras unidades da PM. A previsão é que as ações se estendam até 31 de julho.

“Nós iniciamos a operação através de mapeamento e análise criminal dos locais de maiores incidência, então começamos a alocar ativos operacionais das várias modalidades de policiamento justamente para isso, para fazer a prevenção e também, se for o caso, a repressão imediata”, disse o coordenador operacional da PM, coronel Carlos Henrique Lucena.

Depredações

Paralelamente à operação da PM, a Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), segue investigando os casos de depredações registrados nos últimos dias. A Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) também participa dos trabalhos para monitorar se há envolvimento de criminosos em plataformas digitais. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) mantém diálogo com as empresas de transporte coletivo para monitorar e discutir estratégias para enfrentar ações de vandalismo.

“As polícias estão trabalhando integradas para a resolução dessa crise e a Polícia Civil está em contato diário com as empresas municipais buscando informações para abastecer e impulsionar as investigações. As ações estão sendo organizadas para não excluir, mas afastar a participação de organizações criminosas. Esses ataques não revelaram um propósito, o que é típico de facções”, afirmou o diretor do Deic, Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg.

Ele disse que as investigações trabalham com outras hipóteses, entre elas, os desafios virtuais (um gênero de vídeos em que usuários têm que cumprir uma tarefa, muitas vezes desafiando outros a executá-la).

Plataformas digitais

Sayeg reforçou que a Polícia Civil está monitorando as ações em plataformas digitais e redes sociais, por meio do DCCiber. “Até agora isso não revelou algo de concreto. O trabalho vai ser feito para que a gente consiga apontar no prazo mais curto possível os responsáveis”, finalizou.

Segundo as polícias, até ontem houve 180 ataques, sendo 60% deles na zona sul da capital paulista. O número é baseado em informações formalizadas em Boletins de Ocorrência feitos pelas empresas. Os ataques começaram em 12 de junho. Segundo a SPTrans, o total de ônibus atacados na capital paulista é de 235. Na maioria das investidas, os veículos tiveram os vidros quebrados por pedras.