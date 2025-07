Como os hábitos podem desencadear intestino irritável

A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma condição que afeta o funcionamento do intestino, provocando sintomas como dor abdominal, distensão, gases, diarreia, constipação ou alternância entre ambos. Trata-se de um distúrbio funcional, ou seja, não há lesões visíveis nos exames, mas o desconforto é real e pode comprometer a qualidade de vida.

Entre os principais fatores que influenciam a manifestação e a intensidade dos sintomas estão a alimentação e o estresse. O intestino é altamente sensível aos estímulos emocionais e alimentares, e essa sensibilidade se torna ainda mais evidente em pessoas com SII.



No que diz respeito à alimentação, alguns grupos de alimentos são reconhecidos como gatilhos comuns. Alimentos gordurosos, cafeína, álcool, alimentos ultraprocessados e aqueles ricos em carboidratos fermentáveis (conhecidos como FODMAPs) podem agravar os sintomas. Esses carboidratos são mal absorvidos no intestino delgado e fermentam no cólon, produzindo gases e aumentando a distensão abdominal.

A adoção de uma dieta personalizada, com a redução de alimentos que provocam sintomas e a inclusão de opções mais leves e nutritivas, pode trazer alívio significativo. Também é importante manter uma rotina alimentar equilibrada, com horários regulares, boa mastigação e ingestão adequada de água.



Além da alimentação, o estado emocional exerce forte influência sobre o intestino. O sistema digestivo e o sistema nervoso central estão conectados por meio do eixo intestino-cérebro, o que explica por que situações de estresse, ansiedade ou tensão podem desencadear, ou piorar, os sintomas da SII. Quando o organismo está sob pressão, há alterações na motilidade intestinal e na sensibilidade visceral, o que pode resultar em crises mais frequentes ou intensas.



“O intestino reage tanto ao que comemos quanto ao que sentimos. Por isso, alimentação e equilíbrio emocional são pilares no controle da síndrome do intestino irritável”, afirma o endocrinologista Dr. Filipe Fontes.



Por isso, estratégias que visam a redução do estresse e o equilíbrio emocional são parte essencial do tratamento. Práticas como atividade física regular, sono de qualidade, técnicas de respiração, organização da rotina e, quando necessário, acompanhamento psicológico, podem ajudar a controlar os sintomas.



É importante destacar que o diagnóstico da Síndrome do Intestino Irritável deve ser feito por um profissional de saúde, com base nos sintomas, histórico clínico e exclusão de outras doenças intestinais. O tratamento é individualizado e pode incluir ajustes alimentares, mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, uso de medicamentos para controle dos sintomas.



A combinação de uma alimentação consciente e o cuidado com a saúde emocional pode fazer uma grande diferença na vida de quem convive com a SII. Embora não exista cura definitiva, é possível alcançar equilíbrio e bem-estar com as orientações corretas e uma abordagem integrada.