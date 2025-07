Roadshow da PPP dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo é realizado no escritório da Invest RS em SP

Nos dias 1º, 2 e 3 de julho, o governo do Estado realizou apresentação da parceria público-privada (PPP) dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, no escritório da Invest RS em São Paulo.

A agenda, chamada de roadshow (evento destinado a investidores), é liderada pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), com intuito de apresentar o projeto a interessados de todo o país.

A futura PPP, na modalidade de concessão patrocinada, será para operação, manutenção e expansão dos terminais por um período de 30 anos. O investimento previsto será de R$ 102,2 milhões, sendo R$ 66,24 milhões em Santo Ângelo e R$ 35,99 milhões em Passo Fundo. O edital foi publicado no dia 24 de junho.

"Somos um governo sempre disposto a buscar parcerias com a iniciativa privada. O escritório da Invest RS, em São Paulo, é um ambiente para potencializar essas ações, que tem o objetivo de qualificar os serviços públicos para as pessoas", afirmou o titular da Serg, Pedro Capeluppi.

Conexão com investidores

Inaugurado no final de junho deste ano , o novo espaço da Invest RS na capital paulista funciona como um hub de conexão, para ampliar a competitividade do Estado na disputa por investimentos no cenário nacional e internacional.

O local pode ser utilizado para reuniões por secretarias, parceiros e empresas que tenham interesse, em ações associadas ao propósito de atuação da agência, em promoção comercial ou atração de investimentos.

"O fato de a Invest RS participar ativamente destas discussões da PPP, conduzidas pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha, prova o nosso acerto em estar presente fisicamente no principal centro econômico e financeiro do país. Seguiremos apoiando o Rio Grande do Sul para atrair novos investimentos e gerar impactos positivos, inclusive para a nossa infraestrutura", disse o presidente Rafael Prikladnicki.

O vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea, acompanhou as agendas.

Sobre o projeto

No caso do aeroporto de Santo Ângelo, as obras previstas no investimento incluirão o aumento da área do terminal de passageiros e melhorias no pátio de aeronaves, entre outras melhorias.

Quanto ao aeroporto de Passo Fundo, estão previstas a remodelagem e ampliação da área do terminal de passageiros, a ampliação do parque de abastecimentos de aeronaves e a ampliação das áreas de apoio às companhias aéreas.

Em relação aos próximos passos, o recebimento dos envelopes será realizado em 22 de setembro, das 10h às 12h, na B3, em São Paulo. O leilão ocorrerá no dia 26 do mesmo mês, às 10h, também na B3.

O critério para definir o vencedor da licitação será o de maior desconto na contraprestação. Caso o certame seja bem-sucedido, a assinatura do contrato pode ocorrer em janeiro de 2026.