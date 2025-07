Investimento de R$ 100 milhões do governo na pavimentação da ERS-354 incentiva a economia de Amaral Ferrador

Os 37,42 km que ligam o município de Amaral Ferrador a BR-116, pela ERS-354, estão recebendo serviços de pavimentação, limpeza, drenagem e terraplenagem, obras que vão viabilizar um acesso asfáltico de qualidade para a população da região. A obra é executada pelo governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Com investimento total de R$ 100 milhões, o projeto faz parte do Plano Rio Grande , programa liderado pelo governador Eduardo Leite para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. Esta é aquinta reportagem da sérieque aborda os investimentos do Plano Rio Grande.

Até o momento foram implantados 6,84 quilômetros de revestimento asfáltico. Além disso, as etapas se encontram no km 17,64 da obra, com serviços de limpeza e terraplenagem. A camada de sub-base já está pronta em 13 km e a de base, em 8 km. Além disso, a implantação dos bueiros e demais sistemas de drenagem já foram concluídas até o km 18,5.

Agricultora Ana Lucia Pogorzlski disse que com manutenção da estrada família mudou perspectiva e agora quer morar no local -Foto: Ascom Daer

A movimentação anima a agricultora Ana Lucia Pogorzlski, que destaca o empenho das equipes. “Mesmo sem o asfalto ter chegado ainda aqui em casa, as equipes estão fazendo manutenção, arrumando, dá para gente andar, sem buraqueira”, diz.

Segundo ela, a pavimentação muda a perspectiva da família. “Teve uma época que a gente ficou até desgostoso, queria ir embora para cidade. Mas hoje não quero mais, quero morar aqui, quero ver o asfalto passar em frente da minha casa”, afirma.

O mesmo sentimento é manifestado pelo agricultor Cylon Lucas, o qual afirma que o acesso asfáltico vai facilitar a vida para ele e para todos da região. “Favorece a todos, a propriedade vai ficar mais valorizada com o asfalto. Estou animado porque a obra está em bom andamento, vão cumprir o que estão falando, vão chegar em Amaral Ferrador”, comenta.

Cylon Lucas espera que obras de melhorias e pavimentação valorizem sua propriedade e facilite a vida na região -Foto: Ascom Daer

Segundo o secretário da Selt, Juvir Costella, as obras de acesso asfáltico mudam as regiões e impactam no dia a dia das pessoas. “Estamos encurtando distâncias trazendo conforto e segurança para o trânsito local, mas também para impulsionar a economia com o escoamento da produção”, frisa Costella.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destaca que as diferentes frentes de trabalho estão contribuindo para o bom andamento da obra.

O acesso a Amaral Ferrador pela ERS-354, está entre as 19 ligações asfálticas em andamento no Estado. Desde 2019, outras 24 foram entregues, e o governo se prepara para iniciar mais oito acessos.

Investimentos do Plano Rio Grande

Série de reportagens percorre regiões gaúchas e mostra histórias reais de quem vivencia os benefícios dos investimentos do Plano Rio Grande no dia a dia da população.