Com investimento do Avançar Mais na Saúde, Hospital Tacchini de Bento Gonçalves inaugura nova UTI pediátrica

O Hospital Taccchini, de Bento Gonçalves, inaugurou na tarde desta quinta-feira (26/6) a nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. A unidade foi reformada com um investimento de R$ 2,3 milhões do programa Avançar Mais na Saúde, por meio da Secretaria da Saúde.

A UTI foi ampliada em quase 250 metros quadrados, passando a ocupar uma área de 412,4metros quadrados. Com mais espaço, poderá oferecer melhores condições para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus familiares. Os dez leitos, dois deles destinados a pacientes que precisam ficar isolados, foram modernizados, com mais possibilidades para os cuidados intensivos.

O local também conta com salas para descanso médico, acolhimento para conversas privativas, copa para funcionários, sala administrativa, espaço para prescrição médica e acesso ao elevador de serviço. Todos os ambientes contam com sistemas de ventilação e ar condicionado individualizados, garantindo maior conforto e segurança nos tratamentos.

"A inauguração desses dez leitos – que se somam, inclusive, aos dez leitos também inaugurados hoje em Passo Fundo no Hospital de Clínicas – é mais um ganho para a comunidade, em especial da região da Serra, que vai poder contar com o cuidado qualificado dos leitos de UTI quando necessário", ressaltou a titular-adjunta da Secretaria da Saúde (SES), Ana Costa. "Sempre esperamos que uma criança não precise de leitos de UTI, mas ainda assim, quando ela precisar, o Estado, junto ao Hospital Tacchini, coloca à disposição esses leitos", completou.

O presidente do Conselho Administrativo do hospital, Leonardo Giordani, destacou que a UTI não foi apenas remodelada. “Ela foi transferida para um novo espaço, mais amplo, moderno e seguro. Cada leito foi pensado para garantir o máximo de privacidade e segurança, inclusive para o tratamento de doenças infectocontagiosas", disse.

A cerimônia de inauguração dos leitos contou ainda com a presença do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi, e do diretor de Planejamento da SES, Pericles Nunes.

Referência regional e no Estado

Fundado em 1924, o Hospital Tacchini recebe pacientes do SUS de todo o Estado em leitos de tratamento intensivo adulto, pediátrico e neonatal, além de ser referência para 22 municípios em gestação de alto risco e em tratamento oncológico. É também referência em nefrologia e saúde mental para oito municípios e em gestação de risco habitual para cinco.