Governador assina termo de cooperação para construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (26/6), o termo de cooperação para a construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo. A iniciativa foi intermediada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). O local irá abrigar as novas sedes das Delegacias da Polícia Civil, dentre elas a Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), a 1ª e a 2ª Delegacia de Polícia, a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e a Delegacia de Polícia de Repressão a Ações Criminosas (Draco), dentre outras estruturas que venham a ser criadas.

A obra, que ficará sob responsabilidade do município, será erguida em um terreno de propriedade municipal, com um investimento estimado de R$ 13,5 milhões. Como contrapartida, o Estado irá transferir ao município três imóveis avaliados em cerca de R$ 8,4 milhões.

Leite destacou que o documento assinado deve contribuir ainda mais para a diminuição dos índices de criminalidade na região. “Vou compartilhar com vocês dois casos muito simbólicos. No primeiro semestre de 2018, tivemos aqui em Passo Fundo 64 veículos roubados e 280 roubos a pedestres. Vamos fechar o primeiro semestre deste ano com sete casos de roubo de automóveis e 80 roubos a pedestres. Isso não quer dizer que está tudo perfeito. Ainda há desafios pela frente. Mas é exatamente por isso que a gente celebra uma parceria como essa, na qual vamos constituir a Cidade da Polícia. Não tenho dúvidas que esse acordo vai fortalecer ainda mais os bons resultados de segurança pública que já temos até aqui”, afirmou o governador.

O secretário-adjunto da SSP, Mário Ikeda, também ressaltou o termo de cooperação e lembrou outras ações que estão fortalecendo a Segurança Pública do Estado. “A construção deste prédio vai melhorar muito as condições da Polícia Civil, podendo agrupar diversas delegacias no mesmo espaço e atender melhor a comunidade. Mas gostaria de mencionar outras iniciativas que fizemos para a cidade, como as novas viaturas da Brigada Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Além disso, estamos prevendo novas entregas, assim como o aumento do efetivo da BM para reforçar o policiamento. Tudo isso vai ajudar ainda mais o trabalho das nossas forças de segurança para que possamos ter cada vez mais efetividade nas nossas ações."

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, agradeceu o empenho de todos os envolvidos no projeto. “Hoje é um dia muito feliz para a nossa comunidade, pois alcançamos o objetivo da assinatura desse termo. Gostaria de cumprimentar o governador, agradecer todo o empenho da Secretaria da Segurança Pública, especialmente nestes últimos meses, nos quais conseguimos avançar e chegar neste momento tão esperado, e as nossas forças de segurança pelo excelente trabalho. Quem sabe, estamos vendo nascer um dos projetos mais inovadores da segurança pública deste estado”, finalizou.

A nova Central de Polícia contará com padrões modernos de acessibilidade e funcionalidade, e deverá fortalecer também a articulação com outros órgãos da Segurança Pública. O termo de cooperação tem vigência de 60 meses e estabelece que, após a conclusão da obra e transferência da estrutura ao Estado, a Polícia Civil assumirá a operação do complexo.