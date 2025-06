Comissão avalia ações do governo para pessoas com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realiza audiência pública nesta terça-feira (1º) para debater as diretrizes e ações do governo federal para pessoas com deficiência. O encontro atende pedidos dos deputados Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Duarte (PSB-MA) e será realizado partir das 13 horas, no plenário 13.

A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Segundo Márcio Jerry, o programa federal Novo Viver sem Limite, lançado em 2023, prevê R$ 6,5 bilhões em investimentos e cerca de 100 ações para fortalecer a inclusão social das pessoas com deficiência.

"Construído com ampla participação social, o plano abrange governança inclusiva, combate ao capacitismo e ampliação do acesso a direitos essenciais. A audiência pública permitirá um debate qualificado sobre suas diretrizes e desafios, garantindo o acompanhamento desta comissão", disse o deputado.