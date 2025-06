Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência debate literatura acessível

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (1º), audiência pública sobre literatura acessível no Brasil. O debate atende pedido do deputado Erika Kokay (PT-DF), e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 13.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Segundo Erika Kokay, fazer literatura acessível não é apenas adaptar conteúdos já prontos, mas pensar, desde a origem, obras que reflitam a diversidade dos sujeitos leitores, com e sem deficiência. "Essa abordagem exige políticas públicas integradas que incentivem autores, editoras, escolas e bibliotecas a produzir e disponibilizar livros acessíveis como regra, e não como exceção", disse a deputada.

Uma das pessoas convidadas para a audiência é Carina Alves, fundadora do projeto Literatura Acessível e do Instituto Incluir. Em 2022, ela recebeu prêmio internacional de alfabetização da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). A série de livros do Literatura Acessível traz, entre seus protagonistas, uma menina que perdeu a perna, um menino que desenha com os pés e a princesa que tinha um cromossomo a mais.