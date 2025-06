Governo de Santa Catarina realiza Chile Day em Florianópolis, para estreitar parcerias econômicas

Fotos: Richard Casas / GVG

O Governo de Santa Catarina realizou nesta quinta-feira, 26, o Chile Day com o objetivo de fortalecer as relações comerciais, logísticas e turísticas com o país andino. O evento, promovido pela Invest SC, a Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos em parceria com o Floripa Airport, foi realizado na sede da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc). Autoridades estaduais, representantes empresariais, investidores e lideranças do setor de inovação participaram de uma intensa programação de painéis temáticos durante todo o dia.



A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, participou da abertura e destacou o potencial da cooperação internacional na geração de empregos e oportunidades para os catarinenses. “Já tive a alegria de visitar o Chile, em missão oficial, e pude conhecer de perto o potencial econômico, a capacidade de inovação, a força do seu comércio exterior e, principalmente, o interesse genuíno em fortalecer as relações com estados dinâmicos como Santa Catarina. Por isso, vejo o Chile Day como uma ponte entre mercados. Santa Catarina está de portas abertas para ampliar essa parceria com o Chile — seja por meio de investimentos, acordos comerciais, intercâmbios acadêmicos ou cooperação tecnológica”, declarou.



O secretário adjunto de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Emerson Pereira, ressaltou que a pasta é um canal para ampliar as relações comerciais com o mundo, quando a articulação é associada a projetos estratégicos para o governo, dentro de uma política de internacionalização para Santa Catarina. “Estamos definindo países que são estratégicos para as relações com Santa Catarina e o Chile nos oferece grandes oportunidades, uma vez que o país, além da proximidade, conta com acordos de livre comércio com os Estados Unidos, o que é muito oportuno neste momento. O Chile é uma porta para a indústria catarinense que devemos abrir”, comentou.

Foto: Reprodução/Secom SC

A InvestSC esteve representada por Rodrigo Prisco, diretor de atração de investimentos, e por Caroline Canale, consultora de investimentos. Também participou do evento o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, que destacou o papel da conectividade aérea para a promoção do turismo e dos negócios internacionais. “O Aeroporto Internacional de Florianópolis está consolidado como porta de entrada de Santa Catarina e os chilenos contribuíram de maneira significativa para isso. Desde o início do ano passado o Chile aparece como terceira rota mais movimentada do aeroporto, atrás apenas de Guarulhos e Congonhas. No primeiro semestre de 2025 a movimentação nos voos para Santiago cresceu 44% em relação ao mesmo período de 2024, o que comprova a solidez desse mercado”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Cobre, vinho e azeite são importados por Santa Catarina

O presidente da Facisc, Elson Otto, apresentou um levantamento interno do Centro de Inteligência e Estratégia da entidade, o CIE, que mostra que o Chile já é um dos principais parceiros comerciais catarinenses. “Somos o estado brasileiro que mais importou produtos do Chile em 2024, atingindo o marco histórico de mais de US$ 2 bilhões em importações, um crescimento de 18% em relação ao ano anterior. Importamos o que é essencial para a indústria, como o cobre refinado, e o que há de melhor para o consumidor catarinense, como o salmão, o vinho, o azeite e as frutas de alta qualidade”, apontou Otto.



A programação do Chile Day contou com quatro painéis que abordaram temas estratégicos: oportunidades de negócios e logística; tecnologia e inovação com foco em biotecnologia e data centers; comércio varejista; e turismo como vetor imobiliário. Cada painel foi composto por especialistas e líderes do setor público e privado. centers; comércio varejista; e turismo como vetor imobiliário. Cada painel foi composto por especialistas e líderes do setor público e privado.

Mais informações:

Jornalista Alessandro Bonassoli

Assessoria de Comunicação

Gabinete da Vice-governadora

(48) 9-9919-8372 / (48) 3665-2186

E-mail: [email protected]

Jornalista Sicilia Vechi

Assessoria de Comunicação

Secretaria Executiva de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos

Fone: (48) 3665-2207

E-mail: [email protected]